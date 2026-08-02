Φωτοβολταϊκά χωρίς αποθήκευση: Το μεγάλο κενό της ενεργειακής μετάβασης και πότε θα πέσει η τιμή του ρεύματος

Οι ΑΠΕ «έτρεξαν» πιο γρήγορα από τις υποδομές. Τώρα το στοίχημα είναι η αποθήκευση, τα δίκτυα και η διασύνδεση. Έργα που προωθούνται, αλλά δεν είναι ακόμη ώριμα, αλλά όταν γίνουν θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για διατήρηση της ευστάθειας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου, θα περιορίσουν τον κίνδυνο blackout σε περιόδους υψηλής ζήτησης ενέργειας και ταυτόχρονα αποτελούν προϋπόθεση για μείωση του κόστους ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Σταύρος Σταυρινός, σε συνέντευξή του στον «Π», εξηγεί τι πήγε «λάθος» και οδηγηθήκαμε στο παράδοξο της απόρριψης περίσσειας ΑΠΕ την ημέρα και της έλλειψης επάρκειας τη νύχτα και στο φαινόμενο της «καμπύλης της πάπιας». Εξηγεί επίσης γιατί οι περικοπές στην πράσινη ενέργεια δεν θα εξαλειφθούν πλήρως, πώς μπορούν να περιοριστούν τα επόμενα χρόνια και γιατί η ενεργειακή μετάβαση δεν ολοκληρώνεται μόνο με περισσότερα φωτοβολταϊκά.

Αυτή τη στιγμή ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο;

Αναμφίβολα η σημαντικότερη πρόκληση για κάθε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς είναι η διατήρηση της ευστάθειας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος σε συνθήκες ραγδαίας διείσδυσης των ΑΠΕ, σε ένα μικρό, απομονωμένο και μη διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Σε συνδυασμό με την απουσία ηλεκτρικών διασυνδέσεων με γειτονικά συστήματα και της απουσίας πόρων ευελιξίας όπως συστήματα αποθήκευσης, η επιχειρησιακή διαχείριση του συστήματος μεταφοράς καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική, ιδίως κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ υπερβαίνει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, κατά ορισμένες περιόδους του έτους, να απαιτούνται σημαντικές περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις βραδινές ώρες το σύστημα να λειτουργεί με οριακή επάρκεια παραγωγής ή, σε ακραίες περιπτώσεις, να απαιτούνται εκ περιτροπής περικοπές φορτίου. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην Κύπρο. Η μεγαλύτερη πρόκληση, λοιπόν, για τον ενεργειακό τομέα και για το καταναλωτικό κοινό είναι η ομαλή και ασφαλής ενσωμάτωση των ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, έτσι ώστε η ενεργειακή μετάβαση να επιτευχθεί χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης και χωρίς να επιβαρυνθεί υπέρμετρα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Μας έσωσαν τα φωτοβολταϊκά

Αν αυτές τις μέρες του καύσωνα, που το σύστημα βρέθηκε στα όριά του κατά τις βραδινές ώρες, οδηγώντας σε εκ περιτροπής blackout, δεν είχαμε την παραγωγή από φωτοβολταϊκά θα υπήρχε ενδεχομένως έλλειμμα στην προσφορά και κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Βάσει των πραγματικών δεδομένων, τις μεσημεριανές ώρες αιχμής του καύσωνα, η διαθέσιμη συμβατική παραγωγή προφανώς δεν θα επαρκούσε χωρίς τα φωτοβολταϊκά και θα οδηγούμασταν αναπόφευκτα σε ελλείμματα. Αδιαμφησβήτητα είναι σημαντική και καθοριστική η συνεισφορά της ηλιακής παραγωγής και είναι αυτή που επιτρέπει την πλήρη κάλυψη των αυξημένων αναγκών κατά τις μεσημεριανές ώρες αιχμής.

Περικοπές ΑΠΕ

Εν ολίγοις μας «σώζουν» τα φωτοβολταϊκά σε σχέση με την επάρκεια ρεύματος την ημέρα. Ωστόσο υπάρχουν και οι περικοπές λόγω της περίσσειας παραγωγής ΑΠΕ. Πότε θα πάψει αυτό το φαινόμενο για το οποίο διαμαρτύρονται πολίτες και επενδυτές;

Εξαντλούμε καθημερινά κάθε τεχνικό μέσο και περιθώριο για να ελαχιστοποιούμε τις περικοπές, διατηρώντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι οι περικοπές δεν είναι ένα σύμπτωμα που «θεραπεύεται» από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά ένα φυσικό χαρακτηριστικό των συστημάτων με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, ειδικά σε ένα απομονωμένο δίκτυο όπως το δικό μας. Το φαινόμενο αυτό θα αρχίσει να περιορίζεται σταδιακά όσο εντάσσονται στο σύστημα τα νέα έργα αποθήκευσης και όσο αναβαθμίζονται ή προστίθενται υποδομές που επιτρέπουν τη μεταφορά της ενέργειας, ωστόσο η πλήρης εξάλειψή τους δεν είναι ούτε τεχνικά εφικτή ούτε οικονομικά ορθολογική. Στόχος μας είναι η βέλτιστη διαχείριση του συστήματος, ώστε η πράσινη ενέργεια που παράγεται να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Σήμερα αυτό διασφαλίζεται;

Μέσω του προγραμματισμού παραγωγής δίνουμε προτεραιότητα στην παραγωγή ΑΠΕ, καθώς ο ΔΣΜΚ φροντίζει να παραμένουν σε λειτουργία, κατά τον περιορισμό ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, μόνο οι απαραίτητες συμβατικές μονάδες. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος και η ικανότητα κάλυψης της απογευματινής αιχμής.

24% οι περικοπές το 2026

Πόση ενέργεια ΑΠΕ πάει χαμένη;

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, για το 2026 οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ αναμένεται να κυμανθούν σε 15% κατά τις περιόδους αιχμής και 25% μέχρι και 30% σε περιόδους χαμηλής ζήτησης (άνοιξη και φθινόπωρο). Με αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο για το 2026 οι περικοπές θα είναι της τάξης του 24% της συνολικής διαθέσιμης παραγωγής ΑΠΕ σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της καθαρής ενέργειας που θα μπορούσε να παραχθεί δεν θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί. Όχι γιατί η ενέργεια αυτή δεν είναι χρήσιμη, αλλά λόγω των περιορισμών που έχουμε στη διοχέτευσή της.

Ποιο το κόστος των περικοπών;

Το κόστος των περικοπών δεν αποτυπώνεται μόνο στην απώλεια καθαρής ενέργειας. Επειδή η πλεονάζουσα παραγωγή των μεσημεριανών ωρών δεν μπορεί σήμερα να αποθηκευτεί σε μεγάλη κλίμακα, το ηλεκτρικό σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται στις συμβατικές θερμικές μονάδες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά μειώνεται ή μηδενίζεται. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερη κατανάλωση υγρών καυσίμων, αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μεγαλύτερο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών.

Δεν τα κάναμε ταυτόχρονα

Τελικά βάλαμε την άμαξα μπροστά από το άλογο σε σχέση με τη διείσδυση των φωτοβαλταϊκών στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια; Με την έννοια ότι προχώρησαν ραγδαία τα φωτοβολταϊκά πάρκα, δώσαμε δεκάδες εκατομμύρια για επιχορηγήσεις οικιακών συστημάτων, ενώ αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας έπρεπε ταυτόχρονα να γίνουν και άλλα έργα για να μπορέσει να είναι βιώσιμο οικονομικά αλλά και σε σχέση με την ασφάλεια ανεφοδιασμού το σύστημα.

Δεν θα έλεγα ότι «βάλαμε την άμαξα μπροστά από το άλογο». Η ταχεία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών ήταν ένα αναγκαίο πρώτο βήμα για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τις ΑΠΕ και για τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει, όμως, να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη των υποστηρικτικών υποδομών δεν προχώρησε με τον ίδιο ρυθμό. Πριν από δύο ή τρία χρόνια, το κόστος των συστημάτων αποθήκευσης ήταν ιδιαίτερα υψηλό και η οικονομική τους βιωσιμότητα ήταν περιορισμένη. Σήμερα, η τεχνολογία έχει ωριμάσει, το κόστος των συστημάτων αυτών έχει μειωθεί σημαντικά και, με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, δημιουργούνται πλέον οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η αποθήκευση να αποκτήσει ουσιαστικό επιχειρηματικό και λειτουργικό ρόλο. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα μπορούν να εμπορεύονται την πλεονάζουσα και χαμηλού κόστους αποθηκευμένη ενέργεια που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες και να την αξιοποιούν όταν η ζήτηση είναι αυξημένη και η παραγωγή από φωτοβολταϊκά μειώνεται. Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι η ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα ή να είχε προωθηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Η σημερινή πραγματικότητα, όπου παρατηρούνται αναγκαστικές περικοπές παραγωγής ακόμη και από μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, καταδεικνύει ότι η ανάγκη για αποθήκευση έχει πλέον καταστεί επιτακτική. Επομένως, δεν θεωρώ ότι η στρατηγική της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών ήταν λανθασμένη. Εκεί όπου θα μπορούσαμε να είχαμε κινηθεί ταχύτερα είναι στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των υποδομών που τα υποστηρίζουν, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, οι αναβαθμίσεις του συστήματος μεταφοράς και η προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου. Η ενεργειακή μετάβαση δεν ολοκληρώνεται μόνο με την εγκατάσταση περισσότερων ΑΠΕ. Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υποδομών που να επιτρέπει την ασφαλή και αποδοτική αξιοποίησή τους. Με άλλα λόγια, δεν ήταν λάθος η ταχεία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Η πρόκληση ήταν -και παραμένει- να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της αποθήκευσης, των δικτύων και των υπόλοιπων υποδομών που είναι απαραίτητες για ένα ασφαλές, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ηλεκτρικό σύστημα.

Σημαντικός ο ρόλος της ΑΗΚ

Υπάρχει κάτι που, αν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον ΔΣΜΚ, θα αλλάζατε άμεσα στο ευρύτερο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας;

Εάν υπήρχε η δυνατότητα να επιταχυνθούν άμεσα ορισμένες εξελίξεις, θα έδινα προτεραιότητα σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, θα επιτάχυνα την εγκατάσταση και την ένταξη των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Δεύτερον, θα προωθούσα την ανάπτυξη περισσότερων ευέλικτων μονάδων κατανεμημένης παραγωγής, στρατηγικά τοποθετημένων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Ένα πιο αποκεντρωμένο και ευέλικτο παραγωγικό δυναμικό ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος, μειώνει τους λειτουργικούς περιορισμούς και βελτιώνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Τρίτον, θα επιτάχυνα την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς. Η έγκαιρη υλοποίηση των έργων μεταφοράς από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) που είναι δραστηριότητα της ΑΗΚ, είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή ενσωμάτωση νέων μονάδων παραγωγής και συστημάτων αποθήκευσης. Σήμερα, αρκετά έργα αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης και άλλων διοικητικών διαδικασιών. Η απλοποίηση και η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών θα επέτρεπαν την ταχύτερη υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής προς όφελος του συνόλου του ηλεκτρικού συστήματος.

Άρα οι τεχνολογίες υπάρχουν και η τεχνογνωσία είναι διαθέσιμη…

Η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα εξισορροπηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια, καθώς θα ολοκληρώνονται οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης και λοιπές υποδομές του ηλεκτρικού συστήματος. Η ισορροπία αυτή, ωστόσο, προϋποθέτει ότι όλα τα έργα θα υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και θα λειτουργήσουν συντονισμένα στο πλαίσιο του συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας.

Τα πέντε «πρέπει» της ενεργειακής μετάβασης

Σύμφωνα με τον κ. Σταυρινό η ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου δεν θα διασφαλιστεί από ένα μεμονωμένο έργο, αλλά από τον συνδυασμό νέων συμβατικών μονάδων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης, αναβαθμίσεων του δικτύου και ενός αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού. Μόνο μέσα από αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση θα μπορέσει η χώρα να επιτύχει ταυτόχρονα ασφάλεια εφοδιασμού, υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ και ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα που πιστεύει ότι θα ενισχύσουν την επάρκεια ισχύος και την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου είναι:

1. Οι νέοι ιδιωτικοί συμβατικοί σταθμοί παραγωγής, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη διαθέσιμη ευέλικτη συμβατική παραγωγή.

2. Η ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών πάρκων σε συνδυασμό με ιδιωτικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που θα αυξήσουν την αξιοποίηση της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας.

3. Τα κεντρικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας του ΔΣΜΚ, που θα προσφέρουν αυξημένη ευελιξία και θα συμβάλουν στη διατήρηση της ευστάθειας του συστήματος και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του.

4. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που προωθεί η ΑΗΚ.

5. Η νέα μονάδα 6 της ΑΗΚ, η οποία θα αντικαταστήσει παλαιότερες μονάδες με μια σύγχρονη και αποδοτικότερη μονάδα παραγωγής.

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πέσουν οι τιμές του ρεύματος

Τι θα λέγατε σε έναν πολίτη που αναρωτιέται γιατί οι λογαριασμοί ηλεκτρικού παραμένουν υψηλοί;

Εύλογα οι πολίτες αναρωτιούνται γιατί παραμένουν υψηλοί οι λογαριασμοί. Θα του εξηγούσα τους λόγους που το κόστος της ενέργειας παραμένει υψηλό, παρά τη μεγάλη αύξηση των φωτοβολταϊκών. Κατά την άποψή μου οι κύριοι λόγοι είναι: Πρώτο, τις ώρες που η ζήτηση είναι στο κορύφωμά της -ειδικά το βράδυ- η πράσινη ενέργεια μηδενίζεται και βασιζόμαστε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε συμβατικά καύσιμα. Και δεύτερο, τα συμβατικά καύσιμα επιβαρύνονται με το τεράστιο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων της ΕΕ, το οποίο μετακυλίεται στον λογαριασμό των καταναλωτών. Το ξαναλέμε πως όσο δεν έχουμε επαρκή συστήματα αποθήκευσης για να κρατάμε τη φθηνή μεσημεριανή ενέργεια για το βράδυ, και όσο παραμένουμε ένα απομονωμένο σύστημα χωρίς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, θα συνεχίζουμε να εξαρτόμαστε από τις ακριβές και ρυπογόνες θερμικές μονάδες. Η λύση λοιπόν δεν είναι απλώς να παράγουμε περισσότερο πράσινο ρεύμα το μεσημέρι, αλλά να αποκτήσουμε τις υποδομές που θα μας επιτρέψουν να το χρησιμοποιούμε όποτε πραγματικά το χρειαζόμαστε.

Πού στέκει η έλευση φυσικού αερίου σε όλο αυτό;

Σίγουρα οι υψηλές τιμές οφείλονται κυρίως στην εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα κατά τις ώρες αιχμής, στο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO₂. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η έλευση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή (που θα μειώσει το κόστος των ρύπων), καθώς και η υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, υποδομές που θα άρουν την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα σταθεροποιήσουν το σύστημα και θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Συνεπώς με την ωρίμανση της ανταγωνιστικής αγοράς και την αξιοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς και με τη χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, θα καταστεί σταδιακά δυνατή η μετακύλιση χαμηλών τιμών που ήδη καταγράφονται στη χοντρική αγορά, στους τελικούς καταναλωτές.

Οφέλη δισεκατομμυρίων ευρώ

Πότε πιστεύετε ότι οι Κύπριοι θα δουν ουσιαστικά οφέλη από την ενεργειακή μετάβαση;

Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια συνεχής διαδικασία. Οφέλη της ενεργειακής μετάβασης βλέπουμε και σήμερα. Για παράδειγμα, οι ΑΠΕ συνεισφέρουν στην κάλυψη της ζήτησης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η κατανάλωση βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο, χωρίς τις ΑΠΕ, πολλές μέρες θα ήταν αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση κάποιες περιόδους. Όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη παραπέμπω σε πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Κύπρου η οποία αναφέρει ότι «οι ΑΠΕ που έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία έχουν δημιουργήσει καθαρά οφέλη €469 εκατ. σε τιμές του 2023. Τα οφέλη θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και θα φτάσουν τα €3 δισ. (σε τιμές 2023) έως το 2035. Εάν ληφθεί υπόψη και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα καθαρά οφέλη υπερβαίνουν τα €5 δισ.. Η αναλογία οφέλους-κόστους είναι εντυπωσιακή: Για κάθε ευρώ που δαπανάται για ΑΠΕ στην Κύπρο, η οικονομία κερδίζει τουλάχιστον €11 σε άμεσα οφέλη».

Στρατηγικής σημασίας ο GSI - Δεν μπορούμε μόνο με την αποθήκευση

Ποια είναι η σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με άλλες χώρες στο πλαίσιο του GSI; Μπορούμε μόνο και με την αποθήκευση;

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με γειτονικά ηλεκτρικά συστήματα αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς θα άρει τη σημερινή ενεργειακή απομόνωση της χώρας και θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού, την αξιοπιστία του συστήματος και την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Ιδιαίτερα το έργο διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα ενσωματώσει την κυπριακή αγορά με την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, η διασύνδεση δεν αποτελεί υποκατάστατο της αποθήκευσης ενέργειας, ούτε η αποθήκευση μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τη διασύνδεση. Πρόκειται για δύο συμπληρωματικές υποδομές που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παρέχουν άμεση ευελιξία στο εσωτερικό του συστήματος. Αποθηκεύουν την πλεονάζουσα παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά τις μεσημεριανές ώρες και την αποδίδουν όταν η ζήτηση αυξάνεται ή όταν η παραγωγή από ΑΠΕ μειώνεται. Παράλληλα, συμβάλλουν στη ρύθμιση της συχνότητας, στη βελτίωση της ευστάθειας και στη μείωση των περικοπών παραγωγής από ΑΠΕ.

Και η ηλεκτρική διασύνδεση;

Προσφέρει δυνατότητες που δεν μπορεί να προσφέρει η αποθήκευση. Επιτρέπει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν υπάρχει έλλειψη παραγωγής στην Κύπρο και την εξαγωγή πλεονάζουσας ενέργειας όταν υπάρχει περίσσεια παραγωγής από ΑΠΕ. Επιπλέον, αυξάνει την ανθεκτικότητα του συστήματος σε περιπτώσεις μεγάλων διαταραχών ή βλαβών και ενισχύει τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, δεν πρόκειται για επιλογή μεταξύ διασύνδεσης ή αποθήκευσης. Η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του μελλοντικού ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου προϋποθέτει την ανάπτυξη και των δύο. Η αποθήκευση αποτελεί την άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, όπως οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και η καθημερινή εξισορρόπηση του συστήματος. Η ηλεκτρική διασύνδεση, εφόσον υλοποιηθεί, θα προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας και ευελιξίας, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος.