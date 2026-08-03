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| Οικονομία

Σύνδεσμος Καταναλωτών για e-kalathi: Μέση αύξηση τιμών 11% σε 805 προϊόντα και μείωση 12% σε 908 προϊόντα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στην πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των τιμών πώλησής τους είναι τόσο μεγάλες που δεν φαίνεται να συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού

Αυξήσεις στις τιμές 805 προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, εντοπίζει για την περίοδο 16 Ιουλίου 2026-31 Ιουλίου 2026 ο Σύνδεσμος Καταναλωτών με μέσο ποσοστό αύξησης 10,6%. Την ίδια ώρα επισημαίνει ότι μειώσεις στις τιμές παρουσιάζουν 908 προϊόντα με μέσο ποσοστό μείωσης 11,9%.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες κατεψυγμένα ζυμαρικά και πίτσες με 7,6%, χυμοί φρούτων 6,6% και σοκολάτες και ζυμαρικά 6,3%. 

Μεγάλες αποκλίσεις

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στην πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των τιμών πώλησής τους είναι τόσο μεγάλες που δεν φαίνεται να συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού.

Στις 31 Ιουλίου 2026 από έρευνα σε 177 κοινά προϊόντα σε 12 υπεραγορές, παρατηρήθηκε διαφορά στο μέσο συνολικό τους κόστος ύψους 15,8% ενώ η διαφορά μεταξύ των 5 υπεραγορών που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων, σε συνολικό αριθμό 327 κοινών προϊόντων στο e-kalathi είναι μόλις 7,6%.

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