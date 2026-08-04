Επιδοτούμενες διακοπές: Στα ύψη η ζήτηση για τα ορεινά θέρετρα - Πάνω από 9.500 οι ωφελούμενοι

Κάθε χρόνο, μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιδοτούνται οι διακοπές περίπου 9.500 ατόμων, με τη ζήτηση να καταγράφεται αρκετά μεγαλύτερη από τα διαθέσιμα κονδύλια, σύμφωνα με έρευνα του ΚΥΠΕ.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν την επιδότηση διακοπών χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και, μέσα από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών, εργαζομένων, σε καταλύματα στις ορεινές περιοχές και στον Πύργο Τυλληρίας, με διπλό στόχο: αφενός την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους, και αφετέρου τη στήριξη των ορεινών θερέτρων του τόπου, που με τη λειτουργία τους στηρίζουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινότητες εντός των οποίων δραστηριοποιούνται.

Ο Λειτουργός του Υπουργείου Εργασίας, Μιχάλης Λοΐζου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών των χαμηλοσυνταξιούχων υποβλήθηκαν φέτος πάνω από 7.500 αιτήσεις. Σύμφωνα με ανακοινώσεις που είχε εκδώσει το Τμήμα, η υποβολή αιτήσεων ήταν διαθέσιμη για 23 μέρες, και διακόπηκε όταν οι αιτήσεις ξεπέρασαν το διαθέσιμο κονδύλι.

Για το 2026 διατέθηκε το ποσό των €1.165.000. Σύμφωνα με τον κ. Λοΐζου, από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν τελικά 5.400 αιτήσεις, που αντιστοιχούσαν στην επιδότηση των διακοπών 6.400 προσώπων. Ανέφερε ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις απορρίφθηκαν όσες δεν ενέπιπταν στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ σημείωσε ότι το διαθέσιμο κονδύλι κατανεμήθηκε με σειρά προτεραιότητας στους δικαιούχους. «Λόγω μεγάλης ζήτησης το κονδύλι δεν ήταν αρκετό», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει πρόθεση αύξησης του κονδυλίου για επόμενες χρονιές, με δεδομένο το αυξημένο ενδιαφέρον, ο κ. Λοΐζου είπε ότι «είναι δύσκολο να αυξηθεί». Όπως σημείωσε, τα προηγούμενα χρόνια το ποσό κονδύλι ανερχόταν σε €700.000, και ανέβαινε με εξοικονομήσεις και πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Πέρσι και φέτος, διευκρίνισε, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς επιπλέον πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι, με βάση τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, το κονδύλι αυξήθηκε κατά πολύ.

Ερωτηθείς αν οι δικαιούχοι μένουν ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα, είπε ότι είναι «πλήρως ικανοποιημένοι, καθώς ξεφεύγουν από την καθημερινότητα».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φέτος 18 ξενοδοχεία. Με βάση το πρόγραμμα επιδοτείται κάθε άτομο με €57,50 το βράδυ, στο οποίο περιλαμβάνεται η διαμονή και πλήρης διατροφή. Το πρόγραμμα επιδοτεί μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, με εξαίρεση τον Αύγουστο.

Ο κ. Λοΐζου σημείωσε ότι οι ξενοδόχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι ικανοποιημένοι, καθώς στηρίζονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στο σχέδιο. Ωστόσο, ανέφερε ότι έχουν γίνει διαβουλεύσεις, καθώς θα ήθελαν αύξηση του ποσού αποζημίωσης, εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα προϊόντα. Όπως είπε, το ποσό αυξήθηκε πέρσι από €55 το βράδυ κατ’ άτομο σε €57,50. Καθώς όμως το διαθέσιμο κονδύλι έμεινε ίδιο, ως αποτέλεσμα επωφελήθηκαν λιγότεροι δικαιούχοι.

Με τη σειρά του, ο Λειτουργός του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Σοφοκλέους, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτουμένων μέσω του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, στο οποίο δικαιούχοι είναι όσοι είναι ενταγμένοι στο Ταμείο.

Για το 2026 το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται σε €936.000, από €918.000 το 2025. Φέτος υποβλήθηκαν 2.111 αιτήσεις, ωστόσο, καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τον τελικό αριθμό των ατόμων που επωφελούνται.

Συγκριτικά, το 2025 είχαν υποβληθεί 2.133 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.658. Από αυτούς, οι 532 επέλεξαν να μην αξιοποιήσουν τελικά το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα συνολικά να επιχορηγηθούν 1.126 αιτήσεις, που αντιστοιχούσαν σε 3.092 άτομα.

Όπως ανέφερε ο κ. Σοφοκλέους, οι περισσότεροι από αυτούς που δεν εγκρίθηκαν ήταν άτομα που δεν ανήκαν στο Ταμείο Αδειών, ή είχε εγκριθεί η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά, που αυτομάτως απορρίπονται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές από 17 ξενοδοχεία σε ορεινές περιοχές και στον Πύργο Τυλληρίας, περιοχές με πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Σοφοκλέους, οι περισσότεροι δικαιούχοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη διαμονή και τα φαγητά που προσφέρονται.

«Ο θεσμός υφίσταται από 1972 και συμβάλλει στην αξιοποίηση των αδειών των εργαζομένων και στην επιβίωση των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η μόνη περίοδος που δεν πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα ήταν μεταξύ 1974-1976.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγείται το κάθε άτομο με €55/βράδυ, για μέχρι και 5 βράδια. Στον κατάλογο με τα διαθέσιμα ξενοδοχεία αναγράφεται εκ των προτέρων η τιμή διανυκτέρευσης. Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά είναι ακριβότερο, ο δικαιούχος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πρέπει να καλύψει τη διαφορά.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Σοφοκλέους, πέραν του προγράμματος επιδότησης διακοπών εργοδοτουμένων, το Κεντρικό Ταμείο Αδειών πληρώνει κάθε χρόνο και την άδεια στους εργαζομένους στους οποίους ο εργοδότης καταβάλλει τις σχετικές εισφορές.

Επιπλέον, το Κεντρικό Ταμείο Αδειών επιδοτεί τα αναπαυτήρια των συντεχνιών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το 2026 διατέθηκε κονδύλι €859.000, το οποίο μοιράστηκε από 45% σε ΠΕΟ και ΣΕΚ και κατά 10% στη ΔΕΟΚ.

Πέραν των παραπάνω, υπάρχει και το σχέδιο επιχορήγησης των διακοπών ατόμων με αναπηρία, από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του Υφυπουργείου Πρόνοιας, το οποίο αφορά διακοπές όλο τον χρόνο.

Επίσης, αρκετοί εργαζόμενοι, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, επωφελούνται των αναπαυτηρίων που διαθέτουν οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις σε διάφορα μέρη της Κύπρου, καθώς και τα Ταμεία Ευημερίας των Οργανισμών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ