Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς μεταξύ Λιμνάτη και Λάνειας - Δεν απειλούνται σπίτια

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Λιμνάτη και Λάνειας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Κεττής ανέφερε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε χώρο επιχειρησιακής ευθύνης του Τμήματος Δασών.

Όπως είπε, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Διευκρίνισε ότι δεν απειλούνται σπίτια στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής σημείωσε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη έλεγχο του μετώπου και περιορισμό τυχόν αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, πληροφορίες από την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Άτλας και τη σελίδα Kitasweather έκαναν λόγο για κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων στην περιοχή.