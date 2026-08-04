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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού - Ξεκίνησε από σπινθήρες σμιριλίου
| Περιβάλλον

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς μεταξύ Λιμνάτη και Λάνειας - Δεν απειλούνται σπίτια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, η οποία εμπίπτει στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Λιμνάτη και Λάνειας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Κεττής ανέφερε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε χώρο επιχειρησιακής ευθύνης του Τμήματος Δασών.

Όπως είπε, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Διευκρίνισε ότι δεν απειλούνται σπίτια στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής σημείωσε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη έλεγχο του μετώπου και περιορισμό τυχόν αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, πληροφορίες από την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Άτλας και τη σελίδα Kitasweather έκαναν λόγο για κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων στην περιοχή.

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