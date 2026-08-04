Παγκύπριες 2026: Ανακοινώθηκαν οι επιλαχόντες για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας (πίνακας)

Τους επιλαχόντες υποψηφίους, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, για τις θέσεις που πιθανόν να κενωθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων προκύπτει με βάση τη βαθμολογία τους στο αντίστοιχο πλαίσιο πρόσβασης της κάθε στρατιωτικής σχολής.

Διευκρινίζεται ότι οι επιλαχόντες υποψήφιοι δεν χρειάζεται να δηλώσουν εκ των προτέρων το ενδιαφέρον τους για διεκδίκηση οποιασδήποτε κενωθείσας θέσης.

Σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στη συγκεκριμένη στρατιωτική σχολή.

Δείτε τη σειρά κατάταξης: