Στα όρια της εξαφάνισης ο Γύπας στην Κύπρο: Έξι φορείς ενώνουν δυνάμεις και πόρους για την προστασία τριών εμβληματικών αρπακτικών πουλιών της Κύπρου

Έξι φορείς ενώνουν δυνάμεις και πόρους για την προστασία και διατήρηση τριών εμβληματικών αρπακτικών πουλιών της Κύπρου: του Γύπα (Gyps fulvus), του Σπιζαετού (Aquila fasciata) και της Αετογερακίνας (Buteo rufinus).

Σε δελτίο Τύπου του Birdlife αναφέρεται ότι το έργο ξεκινά επίσημα τον Οκτώβριο με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και υλοποιείται από το BirdLife Cyprus ως επικεφαλής εταίρος, μαζί με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Vulture Conservation Foundation, το Γενικό Χημείο του Κράτους, την Αστυνομία Κύπρου και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Το έργο, αναφέρεται, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση αυτών των ειδών, αντιμετωπίζοντας τις κύριες απειλές που αυξάνουν τα ποσοστά θνησιμότητας τους, όπως η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η ηλεκτροπληξία και πρόσκρουση σε υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο πυροβολισμός τους και ο πνιγμός σε ανοικτές δεξαμενές νερού.

Στην Κύπρο, ο Γύπας βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τον πληθυσμό του να αριθμεί μόλις 37. Τα τελευταία χρόνια, η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων και η ηλεκτροπληξία έχουν αναδειχθεί ως οι σημαντικότερες απειλές για την επιβίωσή του.

Ο Σπιζαετός, ο μοναδικός αετός, που εξακολουθεί να φωλιάζει στην Κύπρο, παραμένει ευάλωτος στην καταδίωξη, δηλητηρίαση και κινδύνους από ενεργειακές υποδομές.

Η Αετογερακίνα, αν και έχει επεκτείνει την παρουσία της στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές όπως ο πυροβολισμός, η ηλεκτροπληξία, οι προσκρούσεις και ο πνιγμός, οι οποίες απαιτούν την περαιτέρω και εις βάθος μελέτη του είδους.

Το έργο αξιοποιεί και επεκτείνει τα σημαντικά αποτελέσματα δύο προηγούμενων έργων, του «LIFE with Vultures» και του «LIFE Bonelli’s eastMed», τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση της προστασίας του Γύπα και του Σπιζαετού.

Ειδικότερα όσον αφορά τον Γύπα, επιτεύχθηκε σημαντική ενίσχυση του πληθυσμού μέσω μεταφορών και απελευθερώσεων πτηνών από την Ισπανία, ενώ παράλληλα ενδυναμώθηκε η συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Το νέο έργο χτίζει πάνω σε αυτή την εμπειρία και την πολύτιμη γνώση που αποκτήθηκε, διευρύνοντας τις για τα τρία είδη αρπακτικών πουλιών και ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις για τη μείωση των απειλών που αντιμετωπίζουν.

Μέσα από το «Raptors for LIFE» θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις όπως παροχή αξιόπιστων επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων μέσω αναλύσεων για την αποτελεσματική στήριξη της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις δηλητηρίασης άγριας ζωής, βελτίωση των διαδικασιών διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής, ενίσχυση τεχνογνωσίας όσον αφορά την ανίχνευση δηλητηρίων σε δολώματα με την αγορά νέου εξοπλισμού και εξιδεικευμένων εκπαιδεύσεων και άλλα.