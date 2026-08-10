Scope: Ανασκόπηση κυπριακής οικονομίας χωρίς αλλαγή στις διαβαθμίσεις- Ποιες οι βασικές προκλήσεις

Tην περιοδική ανασκόπηση της κυπριακής οικονομίας ολοκλήρωσε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope, χωρίς αλλαγή στις διαβαθμίσεις. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε εγχώριο και ξένο νόμισμα της χώρας, παραμένει στο A με σταθερές προοπτικές και η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε S-1. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οίκος την Παρασκευή, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου υποστηρίζονται από τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης και την ευνοϊκή πορεία του χρέους, την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική (από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη) και τη δυναμική...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.