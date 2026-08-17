Μείωση 42% στα λουκέτα επιχειρήσεων στην Κύπρο

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που ανήλθε στο 41,7%, κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Κύπρος, συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Eurostat. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, στην περίπτωση των πολύ μικρών χωρών, τα απόλυτα νούμερα των επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά ευάλωτους τους σχετικούς δείκτες. Αυτό συναντάται, σύμφωνα με τη Eurostat, στην περίπτωση της Κύπρου.

Τη μεγαλύτερη μείωση στα λουκέτα επιχειρήσεων κατέγραψε η Μάλτα φθάνοντας το 50% ενώ στη Σλοβακία η μείωση ανήλθε στο 33,5% και ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ.

Αντίθετα, μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δηλώσεις πτώχευσης παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (+31,8%), την Ελλάδα (+31,6%) και την Κροατία (+20,5%).

Όσον αφορά την ΕΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο εποχικά διορθωμένος αριθμός δηλώσεων πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 5,7% ενώ αύξηση 6,9% σημειώθηκε και στην ευρωζώνη, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι δηλώσεις πτωχεύσεων μειώθηκαν κατά 2,4% στην ΕΕ και κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Εγγραφές εταιρειών

Όσον αφορά τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο η αύξηση ήταν 4,1%.

Στην ΕΕ, οι εγγραφές εταιρειών μειώθηκαν κατά 0,5% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και στην ευρωζώνη κατά 0,1%.

Συγκρίνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2026 με το πρώτο τρίμηνο του 2026, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+20,4%), το Βέλγιο (+8,2%) και τη Σουηδία (+7,6%).

Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (-24,2%), τη Λιθουανία (-12,4%) και τη Δανία (-8,2%).