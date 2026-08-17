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Με αμελητέες ζημιές έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 321,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,02%

Αμελητέες ζημιές κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 321,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €677,343.11.

 Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 188,72 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,02%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση σε ποσοστό 0,05% σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ενώ άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,34% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,21%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Atlantic Insurance με €471,534.0000 (τιμή κλεισίματος €2,36 – χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με €159,804.6600 (τιμή κλεισίματος €10,72 – πτώση 0,74%), της Petrolina (Holdings) με €13,591.3000 (τιμή κλεισίματος €1,24 – άνοδος 0,81%), της Demetra Holdings με €10,057.4000 (τιμή κλεισίματος €1,46 – άνοδος 0,34%) και της The Cyprus Cement με €9,654.8500 (τιμή κλεισίματος €1,43 – άνοδος 0,35%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 58.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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