Σε βάθος πενταετίας οι αυξήσεις μέχρι 50% στις συντάξεις – Τα αριθμητικά παραδείγματα και η επιφυλακτικότητα των κοινωνικών εταίρων

Αυξήσεις στις συντάξεις για το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι ανέρχονται σε 123 χιλ., ποσοστό αναλογιστικής μείωσης 7,5% αντί 12% στο βασικό κομμάτι της σύνταξης για πρόωρη αφυπηρέτηση στα 63 έτη και νέα υποχρέωση εισφοράς για εισοδηματίες που φθάνει το 15,82% του εισοδήματός τους ανά έτος, προβλέπει η κυβερνητική πρόταση που παρουσίασε την Τετάρτη, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι ουσιαστικές αυξήσεις σε επίπεδα μέχρι και 50% δεν αναμένονται άμεσα, αλλά σε βάθος πενταετίας, με τους κοινωνικούς εταίρους να εκφράζουν επιφύλαξη για τα όσα άκουσαν, δηλώνοντας ότι θα τοποθετηθούν τις επόμενες εβδομάδες, αφού μελετήσουν διεξοδικά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Συνολικά 53.000 συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση πάνω από €100 το μήνα και 60.000 κάτω από τα €100 το μήνα σε βάθος πενταετίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης αύξησης €30 για τους υφιστάμενους συνταξιούχους του ΤΚΑ, με σύνταξη μέχρι €600 μηνιαίως, και η οποία θα καταβληθεί από τον πρώτο μήνα εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Παραδείγματα αυξήσεων Με βάση αναλυτικό πίνακα που περιλαμβάνεται σε συνοπτικό σημείωμα που δόθηκε στους εταίρους, για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, οι αυξήσεις θα κυμαίνονται από 2% για τα άτομα με πολύ υψηλά εισοδήματα και θα φθάνουν μέχρι και το 50% για τα χαμηλά εισοδήματα. Για παράδειγμα: Συνταξιούχος με χαμηλά εισοδήματα και 15 έτη πληρωμένων εισφορών και 4 επιδοτούμενων, συνολικά με 19 χρόνια συμμετοχής στο ΤΚΑ, με βάση το υφιστάμενο σύστημα, λαμβάνει σύνταξη €411. Μετά τη μεταρρύθμιση, η σύνταξή του θα είναι €577, δηλαδή θα δει άνοδο 40%. Συνταξιούχος με χαμηλά εισοδήματα και 35 έτη πληρωμένων εισφορών και 7 επιδοτούμενων, συνολικά με 42 χρόνια συμμετοχής στο ΤΚΑ, με βάση το υφιστάμενο σύστημα, λαμβάνει σύνταξη €436 και μετά τη μεταρρύθμιση, η σύνταξή του θα είναι κατά 50% αυξημένη, φθάνοντας τα €702. Συνταξιούχος με χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα και 42 έτη πληρωμένων εισφορών και 7 επιδοτούμενων, συνολικά με 49 χρόνια συμμετοχής στο ΤΚΑ (21 μονάδες σ...