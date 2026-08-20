Μειωμένα κέρδη για το εξάμηνο του 2026 αναμένει η ασφαλιστική Atlantic

Μειωμένα κέρδη για το εξάμηνο του 2026, αναμένει η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που προωθήθηκε στο ΧΑΚ, ΤΑ αποτελέσματα του συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι μειωμένα έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μείωση οφείλεται στα μειωμένα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Αντίθετα τα κέρδη από εργασίες αναμένεται να καταγράψουν αύξηση ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης στις πληρωτέες απαιτήσεις καθώς και της αύξησης στα καθαρά έσοδα ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται ότι τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν στα €10,3 εκατ. το εξάμηνο του 2025.