Με μικρή πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης έκλεισε στις 316,23 μονάδες με ζημιές 0,24%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 185,79 μονάδες με επίσης ζημιές 0,24%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 264.897,82 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,29%, όπως και τα Ξενοδοχεία με 1,32% και οι Επενδυτικές με 0,68%, ενώ άνοδο κατέγραψε η Εναλλακτική με 0,02%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 133.161,46 ευρώ (τιμή κλεισίματος 10,470 ευρώ - πτώση 1,04%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 66.994,30 ευρώ (τιμή κλεισίματος 6,000 ευρώ - πτώση 1,64%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 24.177,13 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,440 ευρώ - πτώση 0,69%), της Φρου Φρου με όγκο 14.560,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,520 ευρώ - αμετάβλητη) και της Logicom με όγκο 12.849,12 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,060 ευρώ - άνοδος 2,00%)

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 2 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 78.

Πηγή: ΚΥΠΕ