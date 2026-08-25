Ο Ανδρέας Παπαέλληνας απαντά στον Φειδία: «Αναληθής ο ισχυρισμός ότι αποκομίζουμε εκατομμύρια από φωτοβολταϊκά»

Απάντηση σε πρόσφατες δημόσιες αναφορές του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σχετικά με φωτοβολταϊκά πάρκα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δίνει με γραπτή δήλωσή του ο Ανδρέας Παπαέλληνας, απορρίπτοντας ως αναληθή τον ισχυρισμό ότι αποκομίζει εκατομμύρια από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Παπαέλληνας αναφέρει ότι οι επίμαχες αναφορές «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και δημιουργούν, όπως σημειώνει, λανθασμένες εντυπώσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώτου έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων και με στόχο τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματός τους.

«Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι αποκομίζουμε εκατομμύρια από φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, είναι αναληθής», σημειώνει.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές κατά του κ. Παναγιώτου για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε τις αναφορές του, σημειώνοντας ότι η δημόσια διατύπωση ισχυρισμών για πρόσωπα και επιχειρήσεις προϋποθέτει προηγούμενη διασταύρωση των πληροφοριών.

«Ο κ. Φειδίας Παναγιώτου ως Ευρωβουλευτής οφείλει να συζητήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προτού καταλήξει σε συμπεράσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η γραπτή δήλωση του επιχειρηματία:

«Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες αναφορές του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες με εμπλέκουν προσωπικά και επιχειρηματικά σε σχέση με φωτοβολταϊκά πάρκα, θεωρώ υποχρέωσή μου να αποκαταστήσω την πραγματικότητα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο κ. Παναγιώτου έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεών μας και με βασικό σκοπό τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας μας.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι αποκομίζουμε εκατομμύρια από φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, είναι αναληθείς.

Ο δημόσιος διάλογος για το ενεργειακό κόστος είναι απολύτως θεμιτός και αναγκαίος. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται στη βάση πραγματικών δεδομένων, τεκμηριωμένων στοιχείων και υπεύθυνης ενημέρωσης.

Η δημόσια διατύπωση ισχυρισμών για πρόσωπα και επιχειρήσεις προϋποθέτει προηγουμένως τη διασταύρωση των σχετικών πληροφοριών. Και ο κ. Φειδίας Παναγιώτου ως Ευρωβουλευτής οφείλει να συζητήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προτού καταλήξει σε συμπεράσματα. Η δημιουργία εντυπώσεων μέσα από ανακριβείς αναφορές δεν συμβάλλει ούτε στην ορθή ενημέρωση των πολιτών ούτε στον ουσιαστικό διάλογο που χρειάζεται η χώρα μας για ένα τόσο σημαντικό θέμα».