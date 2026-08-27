Συγκλονιστικό βίντεο από τη σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας: Ανατράπηκαν φορτηγό και όχημα

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο από την οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, στο ύψος του Πέρα Χωρίου.

Στο βίντεο διακρίνονται τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου σαλούν, να έχουν ανατραπεί μετά το περιστατικό, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πρόσωπα.

Λόγω του τροχαίου, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου παρέμεινε κλειστή, ενώ στο σημείο βρίσκονταν μέλη της Τροχαίας για ρύθμιση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των μελών της.

Το βίντεο προέρχεται από την σελίδα Cy Police Checkpoints Official