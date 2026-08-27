Κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο παρά το Πέρα Χωριό

Οδική σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στο ύψος του Πέρα Χωρίου μεταξύ φορτηγού και οχήματος τύπου σαλούν, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων, ανακοίνωσε η Αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφριά δύο πρόσωπα.

Η Αστυνομία αναφέροντας ότι στο σημείο βρίσκονται μέλη της Τροχαίας για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.