Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο παρά το Πέρα Χωριό
| Κύπρος

Κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο παρά το Πέρα Χωριό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία αναφέροντας ότι στο σημείο βρίσκονται μέλη της Τροχαίας για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.

Οδική σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στο ύψος του Πέρα Χωρίου μεταξύ φορτηγού και οχήματος τύπου σαλούν, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων, ανακοίνωσε η Αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφριά δύο πρόσωπα.  

Η Αστυνομία αναφέροντας ότι στο σημείο βρίσκονται μέλη της Τροχαίας για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα