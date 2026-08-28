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| Οικονομία

Οριακή αύξηση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2026 έφθασε στις 117,6 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+11,4%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+1,5%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-4,0%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+7,5%) και παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+4,7%).

Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-8,5%), κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-2,4%) και κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-2,3%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

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