ΑΚΕΛ προς κυβέρνηση: Ερωτήματα για κόστος και βιωσιμότητα του GSI

Ερωτήματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI) και, ειδικότερα, για το κόστος, τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα του έργου θέτει προς την κυβέρνηση το ΑΚΕΛ, μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ζητά ενημέρωση για το κατά πόσο τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν τους όρους με τους οποίους προχωρά το έργο και αν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί κατά πόσο η διασύνδεση μπορεί τελικά να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Ο κ. Στεφάνου υπενθυμίζει ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις του τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025 πως δύο ανεξάρτητες μελέτες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το έργο, με τους τότε υφιστάμενους όρους, δεν ήταν βιώσιμο. Είχε επίσης επισημάνει ότι, πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, θα έπρεπε να διασφαλιστούν κρίσιμες παράμετροι και να αποδειχθεί ότι η διασύνδεση θα μειώσει την τιμή του ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει ότι η είσοδος νέου επενδυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη, υποστηρίζει ωστόσο ότι από μόνη της δεν απαντά στα βασικά ερωτήματα που αφορούν το συνολικό κόστος και τη βιωσιμότητα του GSI, τη χρηματοδότηση του έργου και την οικονομική επιβάρυνση της Κύπρου και των πολιτών.

Τα ερωτήματα προς τον Υπουργό

Με την επιστολή του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ζητά, μεταξύ άλλων, να πληροφορηθεί εάν το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει το πλήρες περιεχόμενο και τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Meridiam.

Ζητά επίσης να διευκρινιστεί ποιος θα έχει την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων του έργου και ποιος θα ασκεί τον έλεγχο κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα κατά πόσο, υπό τα νέα δεδομένα, εξετάζεται η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό σχήμα του GSI.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικονομικές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΑΚΕΛ ζητά να πληροφορηθεί εάν η συμφωνία ΑΔΜΗΕ–Meridiam αλλάζει τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από τη Δημοκρατία, καθώς και εάν έχουν εκπονηθεί νέες ή επικαιροποιημένες μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι το έργο είναι πλέον βιώσιμο.

Ο κ. Στεφάνου ζητά να πληροφορηθεί εάν υπάρχει σχετική μελέτη και, εφόσον υπάρχει, ποια μείωση στις τιμές υπολογίζεται, πότε αναμένεται να προκύψει και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, ζητά επικαιροποίηση για το τελικό εκτιμώμενο κόστος του έργου και την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις και τις εκκρεμότητες. Ερωτά ακόμη πώς θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και ποιο μέρος του κόστους θα κληθεί να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος, ζητά διευκρινίσεις για τα €125 εκατ. για τα οποία έχει δεσμευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ρωτώντας εάν το ποσό θα καταβληθεί και, σε περίπτωση καταβολής, υπό ποιες προϋποθέσεις.