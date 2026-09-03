Μικρότερο πέναλτι στις πρόωρες συντάξεις προτείνει η κυβέρνηση

Την πρόταση της κυβέρνησης για τη μείωση του «πέναλτι» στις πρόωρες συντάξεις γνωστοποίησε ο υπουργός Εργασίας. Ο Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου με τις συντεχνίες, ενώ εξετάζονται διαφορετικά σενάρια και εισηγήσεις, με στόχο να διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι έχει το «αλάθητο» και είναι ανοικτή σε διαφοροποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθεί το συνολικό κόστος της μεταρρύθμισης.

Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες κατά μέσο όρο υπολογίζεται να φτάσουν περίπου στο 6%. Το κόστος για τους υφιστάμενους συνταξιούχους υπολογίζεται σε €24 εκατ., ενώ για τα επόμενα 12,5 χρόνια προβλέπεται επιπλέον συσσωρευτικό κόστος περίπου €12 εκατ.

Το συνολικό κόστος των μέτρων αναμένεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα, με τον υπουργό Οικονομικών να παρουσιάζει την κοστολόγηση της μεταρρύθμισης και των επιμέρους ωφελημάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η διενέργεια νέας αναλογιστικής μελέτης πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Εφόσον τότε διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για να συνεχιστούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, δεν αποκλείεται να ανοίξει συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση των εισφορών.

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παραμένει προγραμματισμένη να τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις αυξήσεις στις συντάξεις να υλοποιούνται σε βάθος πενταετίας.