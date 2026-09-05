Κεραυνός: Η αξιολόγηση Morningstar DBRS επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας

Η διατήρηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα επιπέδου «A» και η σημαντική αναβάθμιση της τάσης από Σταθερή σε Θετική από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Morningstar DBRS, συνιστά ακόμα μια επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η κυπριακή οικονομία εν μέσω μιας περιόδου συνεχιζόμενης αστάθειας για την παγκόσμια οικονομία γεμάτη προκλήσεις και κινδύνους, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, ο Οίκος επιβεβαιώνει τη συνετή και προληπτική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, η οποία ενισχύει συνεχώς την οικονομική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδηγεί στη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και παράλληλα βασίζει τα πολύ θετικά συμπεράσματα του στο γεγονός ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μεγάλα δημοσιονομικά αποθέματα τα οποία της επιτρέπουν βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά δυνητικούς κινδύνους από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις», τονίζει.

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία κατά τρόπο υπεύθυνο και ευέλικτο, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, όσο και τα δημόσια οικονομικά. Στόχος παραμένει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων ευκαιριών για συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας με ταυτόχρονη μείωση του δημόσιου χρέους. Η πολιτική αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη ώστε το κράτος να μπορεί να ασκεί αποτελεσματική κοινωνικη πολιτική και τα οφέλη από τη συνεχή διεύρυνση της οικονομίας να στηρίζουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευάλωτες τάξεις των πολιτών», καταλήγει.

Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

«Η βελτίωση της προοπτικής της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων τόσο γεωπολιτικών όσο και οικονομικών είναι αξιοσημείωτη ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη δυναμική της κυπριακής οικονομίας με ανάπτυξης και θετικής δημοσιονομικής πολιτικής με την δημιουργία σημαντικών πλεονασμάτων που επιτρέπουν στο κράτος να διαχειριστεί αποτελεσματικά του ς πιθανούς κινδύνους που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

«Η διατήρηση της ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης, η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους και η εφαρμογή πολιτικών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ενδεχόμενη περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας», τονίζει.