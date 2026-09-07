Νέα μαρτυρία για το Filo Jet: «Έμπαζε νερά, του είπαμε να μην φύγει και απέπλευσε» – Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την τραγωδία με ψεύτικα IBAN

Η Σερίφ Όζντεμιρ, 67 ετών, θάφτηκε σήμερα δίπλα στον σύζυγό της, Χουσείν Όζντεμιρ, 69 ετών στην Μερσίνη της Τουρκίας στην παρουσία των δύο παιδιών τους, συγγενών και φίλων. Το ζεύγος επέβαινε στο καταμαράν της Filo jet που ναυάγησε την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Ο Χουσεϊν ήταν στην λίστα των νεκρών ενώ η Σερίφ ανασύρθηκε από το ναυάγιο.

Το ζεύγος Όζντεμιρ, ο γαμπρός τους Χακί Σαχίν και οι κόρες τους Σενγκιούλ Σαχίν και Καμουράν Ουνάλ είχαν πάει στα κατεχόμενα για να παραστούν στον γάμο ενός συγγενή τους και το πλοίο βυθίστηκε στο ταξίδι της επιστροφής τους. Ο γαμπρός, Χακί Σαχίν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συνειδητοποίησαν ότι το πλοίο έμπαζε νερό όταν απέπλευσαν από το λιμάνι της Κερύνειας. Προειδοποίησαν τον καπετάνιο και παρόλο που του είπαν να μην σαλπάρει, αυτός το έκανε. «Και μας έπιασε κακός καιρός. Μείναμε στο πλοίο για περίπου μία ώρα, παλέψαμε πολύ. Σώσαμε τη γυναίκα μου, αλλά δεν μπορέσαμε να σώσουμε τον πεθερό και την πεθερά μου» ανέφερε.

Απόπειρα απάτης

Στο μεταξύ, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης των σορών του 33χρονου Μουσταφά Ντεμίρ και του 28χρονου Μαχμούτ Ντεμίρ, από το ναυάγιο του Filo Jet, η οικογένειά τους αντιμετωπίζει μια απόπειρα απάτης. Ο Χαλίλ Ντεμίρ, ο μεγαλύτερος αδελφός των αγνοούμενων αδελφών, δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για βοήθεια που γίνονται στο όνομα της οικογένειας δεν είναι αληθινές και ζήτησε από τους πολίτες να μην εμπιστεύονται τα άτομα που προβαίνουν σε τέτοιες αναρτήσεις και μάλιστα δημοσιοποιούν αριθμούς τραπεζών ΙΒΑΝ στο όνομα των δύο αδερφών, ισχυριζόμενα ότι «η οικογένεια χρειάζεται βοήθεια».

«Μοιράζονται αριθμοί IBAN, εκμεταλλευόμενοι τις καλές προθέσεις των ανθρώπων, ακόμη και πριν μάθουμε πού βρίσκονται οι αδελφοί μας. Μην εμπιστεύεστε κανέναν και μην στέλνετε χρήματα σε κανέναν. Μην εμπλέκετε τους αδελφούς μου σε τέτοια άσχημα πράγματα. Θέλω οι αρχές να βρουν τα άτομα που το κάνουν αυτό» ανέφερε.

Η οικογένεια δεν χρειάζεται καμία οικονομική βοήθεια, πρόσθεσε ο Ντεμίρ λέγοντας ότι το κράτος και οι συγγενείς τους τους στηρίζουν και προέτρεψε τον κόσμο να μην στέλνει χρήματα.

Στο μεταξύ, σε γραπτή του δήλωση ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ αναφέρει ότι οι προσπαθείς έρευνας συνεχίζονται, αλλά το ερευνητικό σκάφος Ισίν που βρίσκεται εκεί εδώ και κάποιες μέρες αποχώρησε από το σημείο του ναυαγίου για ανεφοδιασμό. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε το βυθισμένο Filo Jet συνεχίζει τις έρευνες το πλοίο Αλεμντάρ.

Επιπλέον, συνεχίζει, προκειμένου να καταστούν οι επιχειρήσεις έρευνας ακόμη πιο αποτελεσματικές, αξιολογούν εκθέσεις που έχουν καταρτιστεί στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ιδιωτικές εταιρείες με υψηλές δυνατότητες έρευνας και διάσωσης σε βαθιά νερά. «Επομένως, το ζήτημα δεν αφορά τη διακοπή των επιχειρήσεων έρευνας, αλλά την ενίσχυση των υπαρχουσών δυνατοτήτων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Ως κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τους στόχους μας» είπε.

13 ερωτήματα από το ΡΤΚ

Το ΡΤΚ πάντως ζητεί άμεσα έκτακτη σύγκληση της ολομέλειας της «βουλής» για να συζητηθεί το θέμα του ναυαγίου. «Η μεγάλη τραγωδία που βιώσαμε κατέδειξε για άλλη μια φορά πόσο ζωτικής σημασίας είναι οι μηχανισμοί ελέγχου που πρέπει να θεσπίσει και να λειτουργήσει το κράτος για την προστασία των ανθρώπινων ζωών», ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος το ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί η οποία είχε συνάντηση με τον «πρόεδρο της βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ.

Πρόσθεσε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παρουσιαστούν τα απαραίτητα έγγραφα, να προσδιοριστεί ο τρόπος λειτουργίας της αλυσίδας αδειοδότησης και επιθεώρησης και να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε διοικητική και θεσμική αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, το ΡΤΚ ζητεί να μάθει, εφόσον το καταμαράν ήταν ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν το 2024, ποιοι είναι οι τεχνικοί, διοικητικοί ή νομικοί λόγοι για την παρατεταμένη απουσία του πλοίου από τα δρομολόγια και σε ποιες επιθεωρήσεις υποβλήθηκε με την επαναχρησιμοποίησή του.

Ζητεί επίσης να μάθει εάν λειτουργεί το «συμβούλιο» της «αρχής λιμένων» που είναι αρμόδιο για τις επιθεωρήσεις πλοίων κι αν έγιναν οι επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πώς αξιολογήθηκε η αξιοπλοΐα, η δομική ασφάλεια και η τεχνική επάρκεια του πλοίου και σε ποιες τεχνικές εκθέσεις έγιναν δεκτές, εάν εξετάστηκαν οι προηγούμενες ζημιές, συντηρήσεις και επισκευές του πλοίου, σε ποια ευρήματα κατέληξαν οι ασφαλιστικοί διακανονιστές κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων της τεχνικής κατάστασης του πλοίου, εάν οι «αρχές» έχουν στην κατοχή τους το οπτικοακουστικό υλικό από το ταξίδι του ίδιου πλοίου τον περασμένο Μάιο που πάλι έμπαζε νερά, ενώ ζητά να υποβληθεί η ετήσια επιθεώρηση ταξινόμησης του Ιουνίου του 2026.

Το ΡΤΚ ζητεί να μάθει ακόμη εάν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Κερύνειας την ημέρα της τραγωδίας, εάν ο καπετάνιος είχε τα κατάλληλα έγγραφα, εάν υπήρξε καθυστέρηση στην αναχώρηση του πλοίου την Κυριακή, ποιος ήταν ο λόγος και πώς καταγράφηκε στο ημερολόγιο του πλοίου, την σειρά των γεγονότων από τον απόπλου μέχρι την βύθιση και την επιχείρηση διάσωσης από την πρώτη κλήση κινδύνου και μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ