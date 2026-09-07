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«Ζεσταίνουν» το έδαφος οι διαπραγματευτές: «Καλή συζήτηση» πριν από το τετ α τετ της Τετάρτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μενελάου και Ντανά έκαναν την προεργασία ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η συνάντηση των διαπραγματευτών Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά ενόψει της συνάντησης την Τέταρτη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά τη συνάντηση, έγινε μια «καλή συζήτηση» στο πλαίσιο της προεργασίας ενόψει της συνάντησης των ηγετών στην Τέταρτη.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν είναι προγραμματισμένη για τις 10.30 το πρωί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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