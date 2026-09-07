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| Υγεία

120 περιστατικά τη μέρα στο ΤΑΕΠ Αμμοχώστου – Πάνω από 11.000 ασθενείς «πέρασαν» σε ένα καλοκαίρι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού έφερε ασφυκτική πίεση στις Επείγουσες Υπηρεσίες – Τι έκανε ο ΟΚΥπΥ για να περιορίσει τις αναμονές

Περισσότερα από 11.000 περιστατικά εξυπηρετήθηκαν κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 120 περιστατικά ημερησίως. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, η αυξημένη προσέλευση συνδέεται και με τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού στην επαρχία Αμμοχώστου λόγω της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του κ. Χαριλάου, το ΤΑΕΠ λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς ραντεβού και χωρίς αποκλεισμό περιστατικών, εξυπηρετώντας κάθε πολίτη που χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Κατά τις ώρες αιχμής, σημειώνει, η αυξημένη προσέλευση ενδέχεται να προκαλέσει αναμονή. Ωστόσο, η σειρά εξέτασης των ασθενών καθορίζεται από τη διαδικασία της διαλογής με βάση τη σοβαρότητα και τον βαθμό επείγοντος κάθε περιστατικού και όχι την ώρα άφιξης.

Με αυτό τον τρόπο, περιστατικά που απειλούν άμεσα τη ζωή ή την υγεία, όπως ένα έμφραγμα ή ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα. Ως αποτέλεσμα, συνεχίζει ο κ. Χαριλάου, ασθενείς με λιγότερο επείγοντα προβλήματα ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο.

Όπως αναφέρει, κατά τη φετινή θερινή περίοδο εφαρμόστηκαν πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση της αυξημένης προσέλευσης. Λειτούργησε Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης Ασθενών, με επιπλέον ιατρό και νοσηλευτή κατά τις ώρες αιχμής, για περιστατικά που μπορούν να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, ενημερώνει ότι λειτούργησε Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας για ασθενείς που χρειάζονται ολιγόωρη παρακολούθηση και επανεκτίμηση πριν από την απόφαση για εξιτήριο, ενώ ενισχύθηκε η στελέχωση του ΤΑΕΠ σε όλες τις βάρδιες κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Τα μέτρα, σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ροής των ασθενών, χωρίς να επηρεάζεται η προτεραιοποίηση των πραγματικά επειγόντων περιστατικών.

«Οι ανάγκες του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο αξιολογούνται ήδη, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της φετινής λειτουργίας και την εμπειρία που αποκτήθηκε», προσθέτει.

Ο ΟΚΥπΥ, σημειώνει ο κ. Χαριλάου, «αναγνωρίζει τόσο τις ανάγκες των ασθενών όσο και την προσπάθεια του προσωπικού, το οποίο εργάζεται σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης πίεσης, πολλές φορές σε δωδεκάωρες βάρδιες, αντιμετωπίζοντας καθημερινά έναν απρόβλεπτο αριθμό και διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας περιστατικών».

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, συνεχίζεται η αξιολόγηση τρόπων ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΤΑΕΠΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

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