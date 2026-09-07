Άνοδο κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 319,60 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €176.271,45.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,77 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη επίσης 0,26%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, σε ποσοστό 0,56%, και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 0,69%. Πτώση 0,55% κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €80.994 (τιμή κλεισίματος €10,47 – πτώση 0,85%), των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με €31.896 (τιμή κλεισίματος €5,90 – πτώση 1,67%), της Demetra Holdings με €21.165 (τιμή κλεισίματος €1,43 – άνοδος 0,70%), της Eurobank Cyprus με €13.197 (τιμή κλεισίματος €4,72 – άνοδος 1,92%), και της ΚΕΟ με €10.229 (τιμή κλεισίματος €3,24 – πτώση 0,61).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 94.

Πηγή: ΚΥΠΕ