Eurobank Research για κυπριακό τουρισμό: Συγκρατημένα θετικές οι προοπτικές, κλείνει στα 4,3 εκατ. αφίξεις το 2026

Οι προοπτικές για τον τουρισμό παραμένουν συγκρατημένα θετικές, σύμφωνα με οικονομική ανάλυση της Eurobank Research, ωστόσο τονίζεται οι επιδόσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται από την περιφερειακή σταθερότητα, τις ταξιδιωτικές οδηγίες από τις κύριες χώρες προέλευσης και την προθυμία των πολιτών αυτών να συνεχίσουν τα ταξίδια τους.

Όπως σημειώνεται, ο κυπριακός τουρισμός εισήλθε στο 2026 έπειτα από μια χρονιά-ρεκόρ, καθώς οι αφίξεις το 2025 ανήλθαν στα 4,53 εκατομμύρια. Ωστόσο, η αναζωπύρωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά το ταξιδιωτικό κλίμα και οδήγησε σε απότομη μείωση των αφίξεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μέχρι τον Ιούλιο, όμως, η εικόνα είχε βελτιωθεί αισθητά: οι αφίξεις ήταν μόλις κατά 1,1% χαμηλότερες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μείωση 1,7% τον Ιούνιο, έναντι υποχωρήσεων 30,7% τον Μάρτιο και 27,6% τον Απρίλιο.

Διάγραμμα 1: Οι τουριστικές αφίξεις ανέκαμψαν το προς τα επίπεδα του 2025 τον Ιούνιο και Ιούλιο, μετά την απότομη μείωση που καταγράφηκε το Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Η ανάκαμψη περιόρισε, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει, τη σωρευτική υστέρηση, τονίζεται. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου, οι αφίξεις παρέμειναν κατά 8,0% χαμηλότερες σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε 193 χιλιάδες λιγότερους επισκέπτες. Το Ισραήλ παρείχε τη σημαντικότερη στήριξη, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 8,6%, προσθέτοντας 25 χιλιάδες επισκέπτες. Αντίθετα, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο —τη μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών— μειώθηκαν κατά 11,1%, αντιπροσωπεύοντας 90 χιλιάδες από τη συνολική υποχώρηση. Η Πολωνία παρέμεινε σταθερή, ενώ η Γερμανία, η Ελλάδα και οι Σκανδιναβικές χώρες κατέγραψαν πιο συγκρατημένες μειώσεις.

Διάγραμμα 2: Η ανάκαμψη παραμένει άνιση: η αύξηση των αφίξεων από το Ισραήλ αντιστάθμισε εν μέρει την συνεχιζόμενη υστέρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών για την Κύπρο.

Σημείωση: Τα στοιχεία παρουσιάζουν την ετήσια μεταβολή των τουριστικών αφίξεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η κατηγορία «Σκανδιναβικές χώρες» περιλαμβάνει τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φιλανδία, ενώ οι «Λοιπές Αγορές» όλες τις υπόλοιπες χώρες προέλευσης

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, υπολογισμοί Eurobank Research

Ανεπηρέαστες οι υποδομές

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι υποδομές που στηρίζουν τον τουριστικό τομέα παρέμειναν σχεδόν ανεπηρέαστες. Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια μειώθηκε κατά 3,7% την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου, ενώ οι εμπορικές πτήσεις υποχώρησαν μόλις κατά 0,9%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες διατήρησαν τα δρομολόγια και τη συχνότητα των πτήσεων.

Επομένως, υποδεικνύεται, η προσαρμογή αντανακλά χαμηλότερη πληρότητα πτήσεων και πιο συγκρατημένη ζήτηση και όχι διαρθρωτική απώλεια αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με τη Eurobank Research, η ανάκαμψη έχει σημασία και πέραν του ξενοδοχειακού τομέα, καθώς μια ισχυρότερη περίοδος αιχμής στηρίζει τις αερομεταφορές, τις μεταφορές, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες εστίασης, συμβάλλοντας στον περιορισμό των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων της περιφερειακής αστάθειας.

Παρ’ όλα αυτά, προστίθεται, οι διαφοροποιημένες επιδόσεις μεταξύ των αγορών προέλευσης καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της διεύρυνσης της πρόσβασης στις αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης και της ενίσχυσης της ζήτησης κατά τις περιόδους εκτός της τουριστικής αιχμής.

Στα 4,3 εκατ. οι αφίξεις το 2026

Με βάση τη βελτίωση που καταγράφηκε μέχρι τον Ιούλιο, η συνέχιση της υφιστάμενης τάσης (με την υπόθεση ότι οι αφίξεις κατά την περίοδο Αυγούστου–Δεκεμβρίου θα παραμείνουν περίπου 1% χαμηλότερες από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025) θα οδηγήσει σε περίπου 4,32 εκατομμύρια αφίξεις το 2026. Αυτό θα αντιστοιχεί σε μείωση 4,7% από το επίπεδο-ρεκόρ του 2025, αλλά οι αφίξεις θα παραμείνουν κατά 6,9% υψηλότερες από το 2024.

Μια πιο συντηρητική εκτίμηση, η οποία προϋποθέτει ότι οι αφίξεις κατά τους υπόλοιπους μήνες θα μειωθούν κατά 3,3%, σύμφωνα με τη μέση μηνιαία υποχώρηση που καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο, θα διαμόρφωνε τις συνολικές αφίξεις σε περίπου 4,27 εκατομμύρια. Το επίπεδο αυτό θα ήταν κατά 5,8% χαμηλότερο από το 2025, αλλά κατά 5,7% υψηλότερο από το 2024.

Ως εκ τούτου, και οι δύο εκτιμήσεις παραπέμπουν σε ομαλοποίηση από μια εξαιρετικά υψηλή κορύφωση και όχι σε διαρθρωτική επιδείνωση της τουριστικής ζήτησης.