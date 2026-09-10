Εκδικητικές καταγγελίες πρώην συζύγων στο Τμήμα Φορολογίας

Καταγγελίες από διαζευγμένους συζύγους, οι οποίοι επιχειρούν να εκδικηθούν τους άλλοτε συντρόφους τους, λαμβάνει το Τμήμα Φορολογίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καταγγελίες υποβάλλονται στο πλαίσιο προσωπικών ή οικονομικών διαφορών που ανακύπτουν μετά τον χωρισμό ή το διαζύγιο.

Όπως πληροφορείται ο «Π», ενώπιον του Τμήματος έχουν υποβληθεί καταγγελίες που αφορούν τη μη ορθή ή την ελλιπή δήλωση φορολογικών στοιχείων από πρώην συζύγους. Οι καταγγελίες αυτές καταγράφονται κυρίως όταν τα δύο μέρη βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων ή όταν εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες σχετικά με περιουσιακά και άλλα οικονομικά ζητήματα.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι κάθε καταγγελία αξιολογείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου, ανεξαρτήτως των κινήτρων που ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από την υποβολή της.