Πετρέλαιο: Στο κόκκινο οι ανησυχίες για νέο ράλι τιμών

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East-West εντείνουν τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Οι τιμές του Brent κινήθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, προσεγγίζοντας ακόμη και τα 110 δολάρια.

Ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί τη βασική εναλλακτική οδό εξαγωγών πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση που δέχθηκε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι εργασίες αποκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσουν από αρκετές ημέρες έως και εβδομάδες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου

Την ίδια ώρα, η περιορισμένη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι τυχόν παρατεταμένες διαταραχές στις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο κύμα ανόδου των τιμών, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό, το κόστος των καυσίμων και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Δευτέρας, μετά την επίθεση που δέχθηκε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του αγωγού East-West, της βασικής εναλλακτικής οδού εξαγωγής πετρελαίου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι οι ενεργειακές οδοί εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να περιοριστούν.