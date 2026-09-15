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Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει ένσταση να καταβάλει τα 25 εκ. ευρώ ετησίως για τον GSI - Τι συμφώνησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Plus, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε η πληρωμή να πραγματοποιηθεί μόλις εκδοθεί η Navtex που θα επιτρέψει τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου.

Έτοιμη να καταβάλει την ετήσια συνεισφορά των €25 εκατομμυρίων για την ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Plus, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε η πληρωμή να πραγματοποιηθεί μόλις εκδοθεί η Navtex που θα επιτρέψει τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Λευκωσία δεν έχει ένσταση ως προς την καταβολή του συμφωνημένου ποσού, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σε σχέση με το έργο.

Όπως ανέφερε, επιχειρείται από ορισμένους να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχουν προβλήματα ή τριβές ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις για τον GSI, κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

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