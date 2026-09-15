Αγωνία οικογένειας για ασθενή στο εξωτερικό: Αποφάσισαν την επιστροφή της στη Κύπρο χωρίς σαφές πλάνο θεραπείας [ηχητικο]

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε η επιστροφή στην Κύπρο ασθενούς που νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο του εξωτερικού, μετά από σοβαρό τροχαίο, θέτει η οικογένειά της. Η αδελφή της ασθενούς, η οποία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων παρουσιάστηκε με το όνομα «Μαρία», μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του ΠΟΛΙΤΗ 107,6 και 97,6, καταγγέλλοντας ότι μέχρι σήμερα η οικογένεια δεν έχει λάβει σαφή ενημέρωση για το πού και υπό ποιες συνθήκες θα συνεχιστεί η θεραπεία της στην Κύπρο.

Όπως εξήγησε, η μεταφορά της αδελφής της στο εξωτερικό δεν ήταν επιλογή της οικογένειας, αλλά έγινε ύστερα από συστάσεις των γιατρών και τις σχετικές εγκρίσεις, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη θεραπεία μετά το σοβαρό τροχαίο.

Το ιατρικό κέντρο στο οποίο νοσηλεύεται υπέβαλε πρόσφατα αίτημα για παράταση της παραμονής της, ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Το αίτημα, σύμφωνα με τη «Μαρία», απορρίφθηκε από τον αρμόδιο Οργανισμό, όπως απορρίφθηκε και η ένσταση που ακολούθησε. Η οικογένεια πληροφορήθηκε ότι υπάρχει πρόθεση επιστροφής της ασθενούς στην Κύπρο, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί ουσιαστική επικοινωνία για την οργάνωση της μεταφοράς και κυρίως για τη συνέχεια της θεραπείας της. «Δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποιο κέντρο υπάρχει πρόθεση να μεταφερθεί, ούτε αν το συγκεκριμένο κέντρο έχει ενημερωθεί και αποδεχθεί την ασθενή, ούτε αν έχουν μιλήσει οι γιατροί μεταξύ τους», ανέφερε η «Μαρία».

Η ίδια σημείωσε ότι οι γιατροί του εξειδικευμένου κέντρου στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν την καθημερινή ευθύνη της ασθενούς, έχουν ζητήσει περισσότερο χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία της. «Αυτό ζητούμε κι εμείς, να ολοκληρωθεί η θεραπεία», είπε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τέθηκε επανειλημμένα το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει στην Κύπρο εξειδικευμένο κέντρο που μπορεί να αναλάβει απρόσκοπτα τη συνέχιση της θεραπείας. Η οικογένεια, σύμφωνα με τη «Μαρία», δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει τέτοια ενημέρωση.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει και νομική οδό, ωστόσο, όπως επισήμανε, μια προσφυγή χρειάζεται χρόνο για να εκδικαστεί, την ώρα που η κατάσταση της ασθενούς και η θεραπεία της δεν μπορούν να περιμένουν. Η «Μαρία» στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαδικασίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι διαδικασίες πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες του ασθενούς και όχι η θεραπεία του ασθενούς στις ανάγκες της διαδικασίας». Η οικογένεια ζητά πριν από οποιαδήποτε επιστροφή στην Κύπρο να διασφαλιστεί η ασφαλής και κατάλληλη συνέχεια της θεραπείας, να υπάρξει ξεκάθαρη ενημέρωση για το πού θα μεταφερθεί η ασθενής και ποιοι γιατροί θα αναλάβουν τη φροντίδα της, καθώς και ουσιαστική επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.

Ακούστε την παρέμβαση της «Μαρίας» στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΙΑ 14-09-2026