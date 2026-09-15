Στο Προεδρικό ο νέος Αμερικανός Πρέσβης Τζον Μπρέσλοου - Τι συζήτησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Τη σημασία της ασφάλειας, της προστασίας και της ευημερίας στις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ, καθώς και των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, Τζον Μπρέσλοου, μετά τη συνάντησή του την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι είχε μια «θαυμάσια συνάντηση» με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

«Μιλήσαμε για τη σπουδαία συνεργασία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κύπρος και για όλα τα έργα στα οποία συνεργαζόμαστε», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι η ασφάλεια, η προστασία και η ευημερία, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ότι είναι «εξαιρετικά χαρούμενος» που βρίσκεται στην Κύπρο ως Πρέσβης και εξέφρασε την προσδοκία να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε μελλοντικές δράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, την ενέργεια, περιλαμβανομένης της παρουσίας και δραστηριότητας δύο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών στην Κύπρο, καθώς και η αμοιβαία συνεργασία σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και η ασφάλεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μπρέσλοου αναμένεται επίσης να επισκεφθεί την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, η οποία επεκτείνεται με αμερικανική χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί βαρέα μεταγωγικά αεροσκάφη και να υποστηρίζει αποστολές έκτακτης ανάγκης ή ανθρωπιστικές αποστολές.

Πηγή: ΚΥΠΕ