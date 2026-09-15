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Καταιγιστικές εξελίξεις: Αστυνομική έρευνα για μηχανές πλασμαφαίρεσης σε ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, παραλήφθηκε σήμερα επιστολή, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, στην οποία γίνεται αναφορά σε ιατρικό κέντρο, όπου εντοπίστηκαν μηχανές πλασμαφαίρεσης.

Έρευνα για τη λειτουργία μηχανών πλασμαφαίρεσης σε ιατρικό κέντρο ξεκινά το ΤΑΕ Λάρνακας, μετά από επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών.

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Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, παραλήφθηκε σήμερα επιστολή, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, στην οποία γίνεται αναφορά σε ιατρικό κέντρο, όπου εντοπίστηκαν μηχανές πλασμαφαίρεσης.

Μετά την παραλαβή της επιστολής, δόθηκαν οδηγίες στο ΤΑΕ Λάρνακας για διερεύνηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία, αναφέρεται.

 

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