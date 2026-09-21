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Στις 13 Οκτωβρίου ξεκινά η συζήτηση στη βουλή για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση του, είπε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εργασίας. Όπως είπε ο Υπουργός, «προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Απευθυνόμενος προς τους κοινωνικούς εταίρους ανέφερε ότι «θα πρέπει να επισπεύσετε τις επόμενες τρεις συνεδρίες ούτως ώστε να μπορέσετε να λύσετε απορίες, όσον αφορά την κατ’ άρθρο συζήτηση».

Είπε επίσης ότι όσον αφορά τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβάνομαι συζητάτε πριν να έρθω εγώ και συζητάτε πάνω σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και βάση, την οποία αντιλαμβάνομαι το ILO σας έχει παρουσιάσει και κατ' ιδίαν, αλλά και σε συνεδρίες τεχνικών και άλλων επιτροπών».

Είπε επίσης ότι «έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε μέχρι τώρα. Τις εισηγήσεις μας τις έχετε. Ήρθε η ώρα να μας πείτε πλέον ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουν, μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρξουν. Αν δεν μπορούν να υπάρξουν, επαναλαμβάνω, την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε».

Αναφερόμενος στον 2ο πυλώνα είπε ότι «θεωρώ ότι θα μπορεί σύντομα να προχωρήσει και αυτός ο τομέας», προσθέτοντας ότι ο 1ος πυλώνας και ο μηδέν πυλώνας συζητείται εξαντλητικά. «Μπορούμε να συζητούμε ακόμα 10 χρόνια, αν θέλουμε, είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά να συζητούμε και να προσπαθούμε να λύνουμε απορίες ή να ακούμε εισηγήσεις και να δούμε αν μπορούμε να τις εντάξουμε στη δική μας εισήγηση».

Πρόσθεσε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πιεστικές, σημειώνοντας όμως ότι «όλοι θέλουμε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και ο τελικός κριτής είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέροντας ότι αναμένει να ξεκινήσει η συζήτηση γύρω στις 13 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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