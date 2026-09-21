Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και ΚΕΒΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου σε θέματα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών, ανθεκτικότητας και υποστήριξης της εθνικής ασφάλειας. Το Μνημόνιο καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) και του ΚΕΒΕ σε σειρά σημαντικών τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ενίσχυση του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών, ο καθορισμός επιχειρήσεων κρίσιμης σημασίας για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών του ΚΕΒΕ σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η προώθηση κοινών δράσεων, μελετών και ερευνών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας γενικότερα.

Όπως σημειώνεται, το ΚΕΒΕ, ως ο θεσμοθετημένος εκπρόσωπος της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας και διαχρονικός εταίρος της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας, ανάπτυξης και εθνικής ανθεκτικότητας, συμμετέχει ενεργά στον Πολιτικό Σχεδιασμό Εκτάκτων Αναγκών, συμβάλλοντας στη διασύνδεση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς όφελος της χώρας.

Η υπογραφή του Μνημονίου, προστίθεται, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ήδη άριστη και διαρκώς αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Υπουργείου Άμυνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσα από κοινές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της εθνικής ανθεκτικότητας, τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας και καινοτομίας προς όφελος της άμυνας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.