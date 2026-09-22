Πτώση κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,09%, κλείνοντας στις 317,26 μονάδες.

Πτώση 0,10% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 186,40 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €85.752,80.

Ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 1,05%, των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 2,11% και της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,24%.

Αντίθετα, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,09%

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €28.569,67 (πτώση 2.14% – τιμή κλεισίματος €1,37), της Τράπεζας Κύπρου με €14.528,51 (πτώση 0,47% – τιμή κλεισίματος €10,66), της ΠΑΝΔΩΡΑ με €10.690,10 (πτώση 0,95% – τιμή κλεισίματος €,0,20), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €10.338,00 (πτώση 0,73% – τιμή κλεισίματος €1,36) και της Petrolina με €7.333,19 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,22).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 4 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 61.

Πηγή: ΚΥΠΕ