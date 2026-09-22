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Συνάντηση Αννίτας Δημητρίου–Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή: Ανοίγουν δίαυλο διαλόγου μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΔΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της Κύπρου υπογράμμισαν η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και η νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

Την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της Κύπρου συζήτησαν η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, και η νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος, όπου η κ. Δημητρίου υποδέχθηκε τη νέα επικεφαλής της ΕΔΕΚ και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της. Όπως ανέφερε, η εκλογή μιας νέας γυναίκας στην ηγεσία ενός ιστορικού κόμματος στέλνει μήνυμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της πολιτικής ζωής.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι, παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες των δύο κομμάτων, απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα προέχουν η συναίνεση, η υπευθυνότητα και η σύνθεση απόψεων.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε, επίσης, ότι η πολιτική συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται στο κοινοβουλευτικό πεδίο, αλλά να επεκτείνεται σε πρωτοβουλίες και έναν δημιουργικό διάλογο που θα υπηρετούν την κοινωνία και τους πολίτες.

Την κ. Δημητρίου πλαισίωναν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, οι Αντιπρόεδροι Σάββια Ορφανίδου και Γιάννης Καρούσος, καθώς και ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ονούφριος Κουλλά.

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