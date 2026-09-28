Διαφωνία ΥΠΟΙΚ και ΕΔΥ για την έναρξη του νέου συστήματος προσλήψεων

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το πότε μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα προσλήψεων στη δημόσια υπηρεσία καταγράφηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνέχισε τη Δευτέρα την κατ’ άρθρον συζήτηση των σχετικών νομοσχεδίων.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι το νέο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί από το 2027. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ωστόσο, θεωρεί πιθανότερη την έναρξη το 2028, καθώς για τις απαιτούμενες αλλαγές στο μηχανογραφικό της σύστημα υπολογίζεται ότι χρειάζονται 12 έως 18 μήνες.

Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Αζίνα, ανέφερε στην Επιτροπή ότι το Υπουργείο θεωρεί εφικτή την εφαρμογή το 2027. Από την πλευρά της ΕΔΥ εκφράστηκαν επιφυλάξεις, κυρίως λόγω του χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή του λογισμικού.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΔΥ να συναντηθούν με τους αρμόδιους για τις υποδομές, ώστε να αναζητηθεί κοινά αποδεκτή λύση και να παραμείνει εφικτός ο στόχος εφαρμογής το 2027.

Από το Υπουργείο αναφέρθηκε επίσης ότι, αν το νέο σύστημα δεν εφαρμοστεί το 2027, οι κατάλογοι των θέσεων που θα προκηρυχθούν είναι ήδη έτοιμοι και, εφόσον χρειαστεί, θα διαβιβαστούν στη Βουλή.

Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης δήλωσε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι προσλήψεις το 2027. Όπως είπε, «σε τρεις μέρες μπαίνουμε στον Οκτώβριο» και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση για τις εξετάσεις.

Ο κ. Πασιουρτίδης σημείωσε ότι η εκκρεμότητα επηρεάζει τα δικαιώματα των πολιτών και προκαλεί αβεβαιότητα στους υποψηφίους που θέλουν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις και να διεκδικήσουν θέση στη δημόσια υπηρεσία. Τόνισε ακόμη ότι, αν δεν εφαρμοστεί το νέο σύστημα και χρειαστεί να συνεχιστεί το υφιστάμενο, οι κυβερνητικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου.

«Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να λύσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το ζήτημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο χρόνος πιέζει και οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παραμείνουν «μετέωροι» ως προς τη διεκδίκηση εισδοχής τους στη δημόσια υπηρεσία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε ότι απομένει η υποβολή από το Υπουργείο Οικονομικών αναθεωρημένων κειμένων, στα οποία θα ενσωματωθούν οι αλλαγές που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή.

Όπως ανέφερε, στόχος της Επιτροπής είναι μια νέα διαδικασία αξιοκρατική και ισορροπημένη, με έμφαση στην ταχύτητα και τη διαφάνεια. Πρόσθεσε ότι η Πολιτεία πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τους υποψηφίους για τις εξετάσεις και την εξεταστέα ύλη.

Σε σχέση με την ημερομηνία έναρξης της νέας νομοθεσίας, ο κ. Παντελίδης είπε ότι αυτό παραμένει το βασικό σημείο διαφωνίας. Το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει στο 2027, ενώ η ΕΔΥ διατηρεί επιφυλάξεις για το κατά πόσο η εφαρμογή είναι τεχνικά εφικτή. «Ακούμε και τις δύο απόψεις και θα αποφασίσουμε στη συνέχεια πότε θα εφαρμοστεί», είπε, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή επιδιώκει να ψηφίσει ένα πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ