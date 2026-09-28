Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο συνταξιοδοτικό ακόμη και μετά την κατάθεση στη Βουλή

Ο διάλογος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί και εντός Οκτωβρίου στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο νομοσχέδιο ακόμη και μετά την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για τεχνικούς λόγους. Όπως είπε, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μακρά συζήτηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα για την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου.

Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο μέχρι αύριο, το νομοσχέδιο μπορεί να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θα μετατεθεί κατά μία εβδομάδα. Η επίσημη κατάθεση στη Βουλή γίνεται την Πέμπτη και, σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι η 8η Οκτωβρίου.

Σε σχέση με τη σημερινή συνεδρίαση, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αναμένονταν εισηγήσεις από τους κοινωνικούς εταίρους. Παράλληλα, δόθηκαν διευκρινίσεις για τις διαχρονικές διαφοροποιήσεις των συντάξεων, ενώ ο αναλογιστής ανέλυσε την πιθανή εξέλιξη των συντάξεων τα επόμενα χρόνια. Η συζήτηση των θέσεων των κοινωνικών εταίρων ξεκίνησε, χωρίς, όπως ανέφερε, να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι οι συζητήσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα θα συνεχιστούν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέσα στον Οκτώβριο, με εξαίρεση την 1η Οκτωβρίου, που είναι αργία, και την 5η Οκτωβρίου, όταν κάποια μέλη δεν θα μπορούσαν να παρευρεθούν. Στόχος είναι στις 8 Οκτωβρίου να κατατεθούν αναλυτικά οι εισηγήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι εντοπίστηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους σημεία που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία. Αν οι εισηγήσεις κριθούν ορθές, πρόσθεσε, δεν υπάρχει πρόβλημα να τροποποιηθεί το νομοθέτημα. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν είναι τα μερίσματα, η θεμελίωση της σύνταξης και ο ορισμός της πλασματικής εισφοράς.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι ακόμη και αν οι αλλαγές δεν ολοκληρωθούν πριν από την κατάθεση, μπορούν να γίνουν στη συνέχεια. Όπως εξήγησε, στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα αναφέρεται ότι είναι δυνατές τροποποιήσεις χωρίς επαναφορά του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ οι συμφωνημένες αλλαγές μπορούν να παρουσιαστούν απευθείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Για την καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων επί των μερισμάτων, ο Υπουργός ανέφερε ότι συνεχίζεται η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, τόσο στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος όσο και σε διμερείς επαφές, με στόχο να εξευρεθεί η πιο συγκλίνουσα άποψη. Από τη σημερινή συζήτηση, είπε, δεν προέκυψε ανάγκη για διαφοροποίηση.

Μεταξύ των εισηγήσεων που κατατέθηκαν ήταν η θέση ότι το επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του ορίου της φτώχειας. Συζητήθηκαν επίσης η αναλογιστική μείωση του 12% και άλλα ζητήματα.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης μετά την αναλογιστική μελέτη που προβλέπεται σε πέντε χρόνια, ο κ. Μουσιούττας απάντησε ότι η θέση αυτή δεν υιοθετείται. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν χρειαστεί διαφοροποίηση, αυτή θα πρέπει να αφορά μόνο το ύψος των εισφορών.

Οδικός χάρτης για τον δεύτερο πυλώνα

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη για τον δεύτερο πυλώνα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου, και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Στόχος είναι, εφόσον υπάρξει κατάληξη, να διαμορφωθεί συμφωνία-πλαίσιο και όχι νομοθέτημα για τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Μουσιούττας, είναι αναγκαίος για τη συμπλήρωση των συντάξεων που προκύπτουν από τον πρώτο πυλώνα.

Η κυβέρνηση δεν θα παρουσιάσει ακόμη τη θέση της για το θέμα, καθώς αναμένει την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο Υπουργός είπε ότι το ζήτημα θα τεθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και, αφού ακουστούν οι θέσεις των οργανώσεων, θα παρουσιαστεί και η κυβερνητική άποψη.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν να καταστούν υποχρεωτικά για όλους τα Ταμεία Προνοίας, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις προτείνουν την εθελοντική συμμετοχή, με την παροχή κινήτρων.

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε θετικό στοιχείο της ημέρας τις συνεχείς συνεδρίες για τον πυλώνα 0 και τον πυλώνα 1, καθώς και τον οδικό χάρτη για τον δεύτερο πυλώνα. Επανέλαβε ότι στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου, ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν τη διαφορά στο εισόδημά τους από την 1η Φεβρουαρίου, όταν θα λάβουν το πρώτο έμβασμα.

Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, δήλωσε αισιόδοξος ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει. Καταλήγοντας, τόνισε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί μέχρι η Βουλή να προωθήσει το νομοθέτημα στην Ολομέλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ