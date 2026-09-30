Τα brands Alpiland και ΔΩΡΙΚΗ φέρνει στην Κύπρο η KEAN

Η Desserta Hellas ΑΕ, στρατηγικός συνεργάτης της αυστριακής Berglandmilch eGen και ο Όμιλος KEAN ανακοίνωσαν συμφωνία συνεργασίας για την εκπροσώπηση και ανάπτυξη των brands Alpiland και ΔΩΡΙΚΗ στην αγορά της Κύπρου, με αρχική προτεραιότητα το κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί το πρώτο οργανωμένο βήμα εισόδου των δύο brands στην αγορά τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων της Κύπρου και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Desserta Hellas για την ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ισχυρή εμπορική παρουσία του Ομίλου KEAN, μέσω του εκτεταμένου δικτύου διανομής, οι σύγχρονες υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας που διαθέτει, και κυρίως η πολυετής εμπειρία και βαθιά γνώση της κυπριακής αγοράς τροφίμων καθιστούν την ΚΕΑΝ τον κατάλληλο συνεργάτη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ΔΣ της Desserta Hellas, Αθανάσιος Πλατανιάς δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε στη δυναμική της αγοράς της Κύπρου και η συνεργασία με τον Όμιλο KEAN αποτελεί φυσική συνέχεια της στρατηγικής μας επιλογής για την ανάπτυξη των Alpiland και ΔΩΡΙΚΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εμπειρία και τα υψηλά πρότυπα του Ομίλου KEAN μάς δίνουν τη σιγουριά ότι έχουμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να φέρουμε την ποιότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων μας πιο κοντά στον Κύπριο καταναλωτή.».

Ο διευθύνων σύμβουλος, του Ομίλου ΚΕΑΝ, Ανδρέας Θεοχαρίδης τόνισε: «Η συνεργασία με τη Desserta Hellas και η ένταξη των Alpiland και ΔΩΡΙΚΗ στο χαρτοφυλάκιό μας ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία μας στην κατηγορία των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων. Πρόκειται για δύο προϊόντα υψηλών προδιαγραφών ποιότητας που φέρουν την παράδοση ετών ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του Κύπριου καταναλωτή. Είμαστε βέβαιοι ότι η δύναμη του δικτύου μας, είναι η κατάλληλη βάση για μια ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία και των δύο στην Κύπρο».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ