Ανοίγουν οι αιτήσεις για το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες (2026)», συνολικού προϋπολογισμού €20 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το Σχέδιο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 9 π.μ. έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 11.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στην ιστοσελίδα https://fundingapps.meci.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα μπορεί να υποβάλει μία αίτηση στα πλαίσια της πρόσκλησης.

Σημειώνεται πως οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και συγκεκριμένα να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, να έχουν υφιστάμενο λογαριασμό ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο και η πρώτη σύνδεση της κατοικίας με το δίκτυο να έχει γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 (ή η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής / οικοδομικής τους άδειας να υποβλήθηκε πριν τις 21/12/2007).

Το Υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις θερμομόνωσης του κελύφους, αντικατάστασης κουφωμάτων, εγκατάστασης συστημάτων σκίασης, ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού, αυτόνομων κλιματιστικών και συστημάτων θέρμανσης / ψύξης με αντλίες θερμότητας ψηλής απόδοσης, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και εγκατάστασης μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας και δαπάνες παροχής υπηρεσιών από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως πριν την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για την κατοικία τους, το οποίο εκδίδεται από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο της Υπηρεσίας Ενέργειας (Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων).

Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως το Σχέδιο εφαρμόζεται με διαδικασία απλοποιημένου κόστους, καθορίζοντας συγκεκριμένο ποσό χορηγίας για κάθε είδος επιλέξιμης δαπάνης.

Παράλληλα, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, κατοικίες σε ορεινές περιοχές και κατοικίες προσφύγων σε προσφυγικούς συνοικισμούς, παρέχεται αυξημένη χορηγία.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε κατοικία, καθορίζεται από τον τύπο επένδυσης που θα επιλεγεί. Συγκεκριμένα για τύπος επένδυσης Α, το μέγιστο ποσό χορηγίας 32.000 ευρώ. Αφορά κατοικίες που θα αναβαθμιστούν σε Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%.

Για τύπος επένδυσης Β, το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 24.000 ευρώ. Αφορά κατοικίες που θα αναβαθμιστούν πετυχαίνοντας εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%.

Το Υπουργείο Ενέργειας ξεκαθαρίζει πως για να παραχωρηθεί χορηγία θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που ορίζει ο τύπος επένδυσης που θα επιλεγεί. Ο υπολογισμός του ποσοστού αυτού γίνεται συγκρίνοντας το υφιστάμενο ΠΕΑ με το τελικό ΠΕΑ που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Επίσης, σημειώνεται ότι το υφιστάμενο ΠΕΑ της κάθε κατοικίας, για την οποία θα υποβληθεί αίτηση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 15/5/26 (συμπεριλαμβανομένης). Επιλέξιμες θα είναι όλες οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν μετά την έκδοση του αρχικού ΠΕΑ της κατοικίας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση επιλέξιμων δαπανών πριν την υποβολή αίτησης είναι εφικτή, ωστόσο αυτή θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα δεσμεύει την τελική απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.

Σημειώνεται ότι σε τέτοια περίπτωση, δεν θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι επιλέξιμες επενδύσεις πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το Υπουργείο Ενέργειας σημειώνει επίσης ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν την υλοποίηση δαπανών πριν την υποβολή αίτησης, θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγια, φωτογραφίες κ.λπ.), τα οποία θα επιβεβαιώνουν τον χρόνο υλοποίησης και το είδος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Σχέδιο Χορηγιών, αλλά και να υποβάλουν Αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στην οποία έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου.

Στον εν λόγω Οδηγό αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και του ύψους της χορηγίας που αντιστοιχεί σε κάθε δαπάνη και κάθε τύπο επένδυσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ