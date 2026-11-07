Κεραυνός: Οι διεθνείς οίκοι εμπιστεύονται την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

«Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Οίκο Fitch από «Α-» σε «Α», με παράλληλη μεταβολή της προοπτικής από θετική σε σταθερή, αποτελεί συνέχεια μιας αλυσίδας διαδοχικών αναβαθμίσεων της Κύπρου, οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσματα και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και καταδεικνύουν ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης προς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση.

«Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου γι’ αυτή τη νέα αναβάθμιση της Κύπρου από τον Οίκο Fitch, η οποία διατηρεί και ενισχύει το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας στη βαθμίδα Α, καταδεικνύοντας τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων, ενώ η οικονομία συνεχίζει να αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και πολεμικών συγκρούσεων», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, «η ανθεκτικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της συνετής, προληπτικής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Μιας πολιτικής που διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη».

«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική της που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, να διασφαλίζουμε τη μελλοντική πορεία της οικονομίας και ταυτόχρονα να διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων», καταλήγει.