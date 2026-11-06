EBA: Απλοποιεί τις εποπτικές αναφορές των τραπεζών και μεταθέτει τις νέες απαιτήσεις έως το 2028

Στο τελικό πακέτο μέτρων, το οποίο θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2026, περιλαμβάνονται απλούστερα έντυπα αναφοράς, περιορισμός των απαιτούμενων στοιχείων για εξασφαλίσεις, stress tests και θέματα ESG, καθώς και ενοποίηση ορισμένων υποχρεώσεων αναφοράς για τον πιστωτικό κίνδυνο και το πρότυπο IFRS 9.

Παράλληλα, η EBA εισάγει απλουστευμένο σύστημα αναφοράς ζημιών λειτουργικού κινδύνου και ξεχωριστή ενότητα για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), με λιγότερα δεδομένα και πιο ευέλικτα χρονοδιαγράμματα υποβολής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση για παράταση των προθεσμιών εφαρμογής. Οι νέες απαιτήσεις θα τεθούν σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ σε τομείς όπως η ρευστότητα, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (asset encumbrance), η εποπτική συγκριτική αξιολόγηση και οι αναφορές ESG η εφαρμογή μετατίθεται έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Πέραν των αλλαγών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η EBA και οι εθνικές εποπτικές αρχές δεσμεύονται να περιορίσουν τις απαιτήσεις δεδομένων που ζητούνται από τις τράπεζες σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μειωθούν οι διπλές αναφορές και να ενισχυθεί η συνέπεια των στοιχείων που συλλέγονται σε όλη την ΕΕ.