Ermes: Οι τομείς δραστηριοποίησης μετά την πώληση πολυκαταστημάτων ERA

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες συνεχίζει να δραστηριοποιείται η Ermes Department Stores είναι η λειτουργία των καταστημάτων Next, OVS, Springfield, Women’secret, Glow και των τμημάτων εστίασης (F&B) Ergon Deli + Café, Ergon To Go. 2), ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σε συνέχεια της διάθεσης της δραστηριότητας των πολυκαταστημάτων ERA στην Gencom Ltd, η εταιρεία ενημέρωσε την Τετάρτη ότι τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν στην κατοχή της είναι οι ασκούμενες επιχειρήσεις, τα αποθέματα και οι εξοπλισμοί για τη λειτουργία των πιο πάνω δραστηριοτήτων ως επίσης και ενδοεταιρικά υπόλοιπα.

Σημειώνεται ότι η διάθεση των πολυκαταστημάτων αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας, με βασικό στόχο τη ρευστοποίηση περιουσιακών της στοιχείων και την απαλλαγή από υποχρεώσεις.

«Η εν λόγω ενέργεια επηρεάζει θετικά τη λειτουργική εικόνα και μειώνει το λειτουργικό κόστος και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες για υπεύθυνη οικονομική διαχείριση και συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της. Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε η διάθεση να γίνει με τρόπο που δεν διαταράσσει την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας όπου απαιτείται», τονίζεται.