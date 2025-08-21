Αποχωρεί από τη Cyta ο Ανδρέας Νεοκλέους

Την αποχώρησή του από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta γνωστοποίησε ο Ανδρέας Νεοκλέους, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος Αυγούστου .

Σύμφωνα με ενημέρωση προς το προσωπικό, ο κ. Νεοκλέους έχει αποδεχθεί επαγγελματική πρόταση από εταιρεία του εξωτερικού, για να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Cyta, συνδέθηκε με σημαντικές εσωτερικές αλλαγές και επιχειρησιακές επιτυχίες, που ενίσχυσαν τη στρατηγική πορεία του Οργανισμού.

Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναπλήρωση και στη συνέχεια την κάλυψη της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.