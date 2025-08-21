Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αποχωρεί από τη Cyta ο Ανδρέας Νεοκλέους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έχει αποδεχθεί επαγγελματική πρόταση από εταιρεία του εξωτερικού

Την αποχώρησή του από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta γνωστοποίησε ο Ανδρέας Νεοκλέους, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος Αυγούστου .

Σύμφωνα με ενημέρωση προς το προσωπικό, ο κ. Νεοκλέους έχει αποδεχθεί επαγγελματική πρόταση από εταιρεία του εξωτερικού, για να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Cyta, συνδέθηκε με σημαντικές εσωτερικές αλλαγές και επιχειρησιακές επιτυχίες, που ενίσχυσαν τη στρατηγική πορεία του Οργανισμού.

Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναπλήρωση και στη συνέχεια την κάλυψη της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

