Πυρκαγιές: Άρχισαν οι ανακοινώσεις ασφαλιστικών για ποσά αποζημιώσεων

Οι πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην επαρχία Λεμεσού προκάλεσαν ζημιές σε αριθμό οικιστικών κατασκευών οι οποίες είναι ασφαλισμένες στην εταιρεία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ασφαλιστική εταιρεία Atlantiv.

«Αν και είναι ακόμη νωρίς να καθοριστεί το πλήρες οικονομικό αντίκτυπο, η διεύθυνση εκτιμά ότι το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων θα ανέλθει σε €1,5 εκατ. και το καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών σε περίπου €650 χιλ», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι το τελικό οικονομικό κόστος θα προσδιοριστεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών και των απαιτήσεων και εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες επιπλέον εξελίξεις.