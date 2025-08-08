Εκταμίευση €76 εκατ. προς την Κύπρο ανακοίνωσε η ΕΕ

Εκταμίευση ποσού €76 εκατ. προς την Κύπρο, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσό αφορά την επέκταση των ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών, την εισαγωγή ενός διαφανούς μητρώου πραγματικών δικαιούχων και τη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα συνολικό ποσό €42,8 δισ. σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ - Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο, Μάλτα και Ισπανία - στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του κεντρικού άξονα του NextGeneration EU.

Η Ισπανία έλαβε €23,1 δισ., τα οποία θα υποστηρίξουν μέτρα για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης. Τα κεφάλαια θα επενδύσουν επίσης σε σιδηροδρομικά ταξίδια μικρών αποστάσεων και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα στην κυβερνοασφάλεια.

Η Ιταλία έλαβε €18,3 δισ., τα οποία θα χρηματοδοτήσουν έργα για την αύξηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των σιδηροδρόμων για επιβάτες με αναπηρίες και την ενίσχυση της ικανότητας διανομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Πορτογαλία έλαβε €1,34 δισ., τα οποία θα υποστηρίξουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Η Μάλτα έλαβε €48,7 εκατ., τα οποία θα αυξήσουν την πρόσβαση σε δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, θα προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και θα αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές υποδομές.