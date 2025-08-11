Οι ρυθμίσεις στην Κύπρο για αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ

Διαφορετικές είναι οι ρυθμίσεις για τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ σε Κύπρο και Ελλάδα. Με αφορμή την εφαρμογή από σήμερα της νέας νομοθετικής ρύθμισης στην Ελλάδα όπου καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, ο «Π» παρουσιάζει το τι ισχύει για αναλήψεις μετρητών πελατών από ΑΤΜ σε Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη και τρίτες χώρες.

Κατ' αρχήν, σημειώνεται ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από κατόχους καρτών σε ΑΤΜ της ίδιας τράπεζας, ενώ χρεώσεις υπάρχουν όταν γίνονται αναλήψεις από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, με κάποιες εξαιρέσεις.

Οι χρεώσεις στην Κύπρο εφαρμόζονται μόνο από την τράπεζα του πελάτη. Ωστόσο, όπως και για τον καθορισμό των επιπέδων των επιτοκίων, δεν υπάρχει ενιαίο επίπεδο εφαρμογής και οι χρεώσεις είναι ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού και την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.

Χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών επιβάλλονται και στους πελάτες που ταξιδεύουν εκτός Κύπρου σε χώρες εντός ΕΕ και εκτός ΕΕ, όπως είναι π.χ. η Αγγλία, ενώ επιβαρύνονται και με έξοδα μετατροπής συναλλάγματος.

Τράπεζα Κύπρου

Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο είναι χωρίς χρέωση για όσους έχουν βασικό λογαριασμό, ενώ για αναλήψεις σε ευρώ από ΑΤΜ (εκτός Τράπεζας Κύπρου) στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, η χρέωση είναι €3.

Για ανάληψη σε στερλίνες από ΑΤΜ στην Αγγλία η χρέωση είναι €5, ενώ εάν ο πελάτης έχει λογαριασμό σε στερλίνες, τότε η χρέωση είναι 5 στερλίνες.

Όσον αφορά την ανάληψη μετρητών ανά τον κόσμο, εκτός ευρώ και σουηδικές κορώνες, από ΑΤΜ της Τράπεζας Κύπρου στο εξωτερικό, η χρέωση είναι 3,33%, με ελάχιστο ποσό τα €5.

Εξαιρούνται των πιο πάνω χρεώσεων, δηλαδή έχουν δωρεάν αναλήψεις σε όλες τις περιπτώσεις, οι κάτοχοι καρτών #4YOUTH (Κάρτα Νέων 18-25), JOEY, πελάτες ηλικίας 18-25 με λογαριασμό Quick Account (EUR, USD, GBP) και πελάτες πέραν των 65 ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Τραπεζών, η Τράπεζα Κύπρου έχει συνολικά 131 ΑΤΜ.

Ελληνική

Όσον αφορά την Ελληνική Τράπεζα, μέλος του ομίλου Eurobank, η οποία έχει και το μεγαλύτερο δίκτυο στην Κύπρο με 156 ΑΤΜ, η ανάληψη μετρητών είναι επίσης χωρίς χρέωση, ενώ για αναλήψεις σε ευρώ και σουηδικές κορώνες από ΑΤΜ (εκτός τράπεζας) είναι χωρίς χρέωση όταν οι χρεωστικές κάρτες είναι συνδεδεμένες με λογαριασμό ταμιευτηρίου ή βασικό λογαριασμό.

Η ανάληψη μετρητών σε ευρώ και σουηδικές κορώνες σε όλες τις ΑΤΜ είναι επίσης δωρεάν με τη Visa Ocean Debit (λογαριασμοί 18-25 χρονών), ενώ για αναλήψεις μετρητών σε άλλο νόμισμα (εκτός ευρώ και σουηδικές κορώνες), υπάρχει χρέωση μόνο όταν το ποσό ξεπερνά τα €250 και ανέρχεται σε 2% επί της συνολικής συναλλαγής.

Όταν οι κάρτες είναι συνδεδεμένες με οποιονδήποτε άλλο τύπο λογαριασμού υπάρχει χρέωση €3,50 ανά ανάληψη από ΑΤΜ άλλων τραπεζών. Για αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, εκτός τράπεζας σε άλλο νόμισμα (εκτός ευρώ και σουηδικές κορώνες) η χρέωση είναι 3,33% επί του ποσού, με ελάχιστη χρέωση €5.

Φθινόπωρο στη Βουλή

Το θέμα των χρεώσεων από ΑΤΜ απασχολεί τους βουλευτές με αφορμή τον θόρυβο που είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα.

Το φθινόπωρο αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή πρόταση νόμου που κατέθεσε τον Ιούνιο ο βουλευτής Χρίστος Σενέκης για εκ των προτέρων ενημέρωση των πελατών σε χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες στην ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική πρόταση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση τού περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε να παρέχεται στο κοινό, και ειδικότερα στους κατόχους και χρήστες τραπεζικών καρτών, επαρκής και εκ των προτέρων ενημέρωση για τυχόν χρεώσεις και τέλη που υποβάλλονται από πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών κατά την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σημειώνεται, ο χρήστης της κάρτας θα ενημερώνεται εκ των προτέρων με σαφή ένδειξη επί της ΑΤΜ για τις χρεώσεις και τα τέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω πράξη και, αφού ενημερωθεί, θα παρέχει τη συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τράπεζες, η Alpha Bank διαθέτει 15 ΑΤΜ, η Astrobank επίσης 15 ΑΤΜ, η Ancoria 5, η Εθνική Τράπεζα 5 και η Societe Generale 3. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, η Eurobank Κύπρου και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, δεν διαθέτουν ΑΤΜ.

Δωρεάν από σήμερα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση για τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, όπως προβλέπεται στην τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Από σήμερα, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους €1,50 για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

«Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.