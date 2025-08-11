Κέρδη 1,74% στο ΧΑΚ και όγκος €3,5 εκατ. για Τράπεζα Κύπρου

Με κέρδη και σημαντικό όγκο συναλλαγών έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,74% κλείνοντας στις 289,40 μονάδες.

Άνοδο επίσης 1,80% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 175,83 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα €3.912.552, με ποσό €1,482,000 να αφορά προσυμφωνημένες συναλλαγές μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

Όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες έκλεισαν ανοδικά. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 4,68% και ακολούθησε η Κύρια Αγορά κατά 2,83%, η Εναλλακτική κατά 2,41% και οι Επενδυτικές με άνοδο 0,34%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €3.549.589 (άνοδος 0,82% – τιμή κλεισίματος €7,40), οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €127.214 (άνοδος 5,11% - τιμή κλεισίματος €1,44), της Δήμητρα Επενδυτική με €48.660 (άνοδος 0,30% - τιμή κλεισίματος €1,69), της Lordos Hotels με €45.052 (άνοδος 5,36% – τιμή κλεισίματος €1,77) και της Logicom με €31.813 (άνοδος 1,50% - τιμή κλεισίματος €4,06).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 16 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 377.

Εξάλλου, αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ανακοίνωσε το ΧΑΚ.

Οι εταιρείες αυτές είναι οι Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιο πάνω εταιρειών, θα ισχύει από την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση.

Ανακοίνωσε επίσης αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε. (ΝΕΑ Αγορά), λόγω του ότι η εταιρεία δεν διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής, το οποίο αποτελεί συνεχή υποχρέωση της.

Υπενθυμίζεται ότι εκδότης με εισηγμένες αξίες στη Ν.Ε.Α Αγορά του ΧΑΚ, θα πρέπει να διατηρεί σε συνεχή βάση, υπηρεσίες Σύμβουλου Εισαγωγής.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από σήμερα Δευτέρα 11, Αυγούστου 2025. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία προβεί στο διορισμό νέου Συμβούλου Εισαγωγής.

