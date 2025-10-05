Διήμερη γιορτή στην Φύτη αφιερωμένη στην παράδοση και το Φυθκιώτικο υφαντό

Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο η κοινότητα της Φύτης. Στο χωριό Φύτη της Πάφου πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον Σωματείο Αποδήμων και Φίλων Φύτης « Το Φυτιώτικο» η ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στο Φυθκιώτικο υφαντό.

Η γιορτή για το Φυθκιώτικο υφαντό ξεκίνησε το Σάββατο και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να βιώσουν την φυθκιώτικη τέχνη αλλά και τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής καθώς και την διαδικασία παρασκευής χαλουμιών και απόσταξης της ζιβανίας. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αποδήμων και Φίλων Φύτης «Το Φυτιώτικο» και νυν Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας Γεώργιος Χινινός αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην τέχνη του Φυθκιώτικο υφαντού που αποτελεί, όπως είπε, ένα κομμάτι του πολιτισμού του νησιού μας. Τα ήθη και τα έθιμα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό είναι συστατικά στοιχεία ενδυνάμωσης της ιστορίας και της ταυτότητας του κάθε τόπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Αποδήμων και Φίλων Φύτης «Το Φυτιώτικο» .

Ο κ. Χινινός έστειλε επίσης το μήνυμα ως Σωματείο ότι απαιτείται ένα γερό πότισμα στις ρίζες μας και συγκεκριμένα στην « Φύτη της Καρδιάς μας». Ο πολιτισμός μας είπε, χαρακτηριστικά, είναι τα χωριά μας ,σημειώνοντας πως «εάν χαθούν οι ρίζες μας χαθήκαμε και εμείς».

Οι υφάντρες της Φύτης αναφέρθηκαν στα μοτίβα που δημιουργούν στον αργαλειό που θυμίζουν μοτίβα της αρχαίας κυπριακής αγγειοπλαστικής.

Ανάμεσα σ’ αυτές η Ειρήνη Δημητρίου Διομήδους που κατασκευάζει το παλιό φυτιώτικο κέντημα που δημιουργούσαν οι γονείς και οι προγόνοι της. Την τέχνη την έμαθε από την μητέρα της και εκείνη από την δική της. Τα χρώματα που χρησιμοποιούν, όπως ανέφερε , είναι πέντε χρώματα, το κόκκινο , το πορτοκαλί , το πράσινο, το μαύρο ή και το μπλέ και το κίτρινο . Συνήθως σημείωσε, χρησιμοποιούν διάφορα χρώματα, ενώ κατασκευάζει διάφορα είδη με υφαντά όπως τσαντάκια, σκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, μαξιλάρια , θήκες τηλεφώνου και άλλα. Ακόμη κουρτίνες, τραπεζομάντηλα, μαντηλιές, πετσετάκια,, κάδρα, μπορούν επίσης να έχουν τα όμορφα σχέδια του φυθκιώτικου. Το εργαστήριο της που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού το επισκέπτονται διάφοροι τουρίστες,αλλά και ντόπιοι επισκέπτες ,όπως και αυτό το διήμερο. Πρόσθεσε επίσης πως διδάσκει κάποια μαθήματα για την τέχνη του Φυτιώτικου,ωστόσο δεν υπάρχει, όπως σημείωσε, μεγάλο ενδιαφέρον ενώ σήμερα οι κλωστές που χρησιμοποιούν είναι έτοιμες οπότε η διαδικασία έχει απλοποιηθεί. Η Έλενα Διομήδη σημείωσε πως με την βοήθεια του Σωματείου η τέχνη του Φυθκιώτικου υφαντό λαμβάνει μια νέα διάσταση. Επεσήμανε επίσης πως η παράδοση πάντοτε εκτιμείται ωστόσο πρέπει , όπως είπε, πρέπει να αναγνωριστεί και ο κόπος πίσω απ’ αυτήν . Εξέφρασε ακόμη την ικανοποίηση της που το Σωματείο στηρίζει την τέχνη του Φυθκιώτικου υφαντού.

Η Φλώρα Καρπή μέλος του Σωματείου και εκ των διοργανωτών μίλησε με αγάπη και μεγάλη συγκίνηση για την κοινότητα της. Άνθρωπος με ευαισθησίες που τα μάτια της βουρκώνουν από αγάπη για την Φύτη που κάποτε έσφιζε από ζωή. Η κ. Καρπή είπε πως το φυτιώτικο αποτελεί το « διαμάντι της Φύτης», κατά την έκφραση της. Είναι τόνισε, ένα από τα σημαντικά κεντήματα του αργαλειού της κυπριακής υπαίθρου και ανήκει στην κατηγορία των παλαιότερων χειροτεχνημάτων του τόπου μας. Σήμερα ανέφερε, το φυθκιώτικο κέντημα συνεχίζεται από τις λιγοστές Φυτιώτισσες που ζουν στην κοινότητα αλλά και από γυναίκες που μετοίκησαν μετά τον γάμο τους ή για άλλους λόγους στη Λευκωσία και την Πάφο, αλλά και από υφάντρες που εκπαιδεύονται από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και διαθέτουν την παραγωγή τους στην Υπηρεσία.

Η Ελευθερία Πρωτοπαππά υφάντρια του φυτιώτικου κεντήματος ανέφερε πως όταν τελείωσε το Δημοτικό και ακολούθως το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στην συνέχεια και εδώ και 48 χρόνια ασχολείται με τα φυτιώτικα. Ήταν σχολική βοηθός και με την αφυπηρέτηση της ασχολείται εντατικά με την τέχνη του φυτιώτικου που διδάχτηκε από την μητέρα της και την γιαγιά της. Πρόσθεσε επίσης πως « είναι κρίμα να εξαλειφθεί αυτή η τέχνη». Όπως εξήγησε, η διαδικασία είναι μεγάλη μέχρι οι κλωστές να μπουν μέσα στον αργαλειό.

Ο δρύς της Φύτης πέραν των 800 χρόνων

Οι επισκέπτες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τον δρύ της Φύτης ένα αιωνόβιο δέντρο πέραν των 800 χρόνων. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αποδήμων και Φίλων Φύτης «Το Φυτιώτικο» Γεώργιος Χινινός αναφέρθηκε και στο αιωνόβιο δέντρο στην επαρχία Πάφου πάνω των 800 χρόνων που έχει ύψος 20 μέτρα και περιφέρεια στο στηθιαίο ύψος 9.50 μέτρα και που φιλοξενεί η Φύτη.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Παναγή ταμίας του Σωματείου Αποδήμων και Φίλων Φύτης « Το Φυτιώτικο», ανέφερε πως ο δρυς της Φύτης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα δρυός στην Κύπρο και προστατεύεται ως αιωνόβιο δέντρο. Το δέντρο , - δρυς – βελανιδιά - όπως μας ανέφερε είναι δέντρο γίγαντας, όπως το αποκάλεσε, το οποίο έχει ζήσει σε διάφορες καιρικές συνθήκες και έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και των στοιχείων. Το δέντρο σημείωσε ο κ. Παναγή που υπολογίζεται ότι έχει την ίδια ηλικία με το χωριό τους, αποτελεί σημαντικό φυσικό και πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής και είναι υπό την προστασία του Τμήματος Δασών. Όσο για το ηλιοβασίλεμα στην περιοχή είναι μοναδικό και αξιοποιείται από το Σωματείο με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων συμπλήρωσε. Πρόσθεσε πως ο οικισμός του χωριού βρίσκεται περίπου στα 680 – 700 μέτρα και αποτελεί το 7ο χωριό σε ύψος στην Πάφο.