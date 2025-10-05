Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναχώρησε στις 09:30 της Κυριακής το «Σειρήν» μετά το ανεφοδιασμό του

Στις 09:30 το πρωί της Κυριακής αναχώρησε τελικά το πλοιάριο Luca I Shireen  από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, σύμφωνα λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου.

Ο λόγος της καθυστέρησης της αναχώρησης του, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τα μεσάνυκτα του Σαββάτου, οφείλεται στην αλλαγή του πληρώματος, και στην σχετική διευθέτηση επί του θέματος.

Στο σκάφος σύμφωνα με τον λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου, έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις από Καναδό μηχανικό που επέβαινε του σκάφους, ενώ κάποιοι εκ των επιβαίνοντων σ’ αυτό εξέφρασαν την επιθυμία να εγκαταλείψουν και να φύγουν.

Ως εκ τούτου, μετά την αλλαγή του πληρώματος του «Σειρήν», αφού κάποια άτομα έφυγαν αεροπορικώς από την Κύπρο και κάποια άλλα έφτασαν και επιβιβάστηκαν στο πλοίο το ζήτημα της επάνδρωσης του πληρώματος του πλοιαρίου διευθετήθηκε.

 Επιπρόσθετα στο πλοιάριο έγινε ο έλεγχος όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους. Σημειώνεται πως το σκάφος, αφού ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και νερό, απέπλευσε στις 09:30 το πρωί της Κυριακής , με προορισμό όπως αναφέρθηκε για την Ιταλία .

