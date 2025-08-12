Φεύγει από την Κύπρο η ισραηλινή BrainRocket

Αναστάτωση σε εκατοντάδες εργαζόμενους στη Λεμεσό προκαλεί η απόφαση της εταιρείας BrainRocket όπως μεταφέρει άμεσα μεγάλο κύκλο των εργασιών της από τη Κύπρο και τη Λεμεσό στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαλένθια, ενώ αριθμός προσωπικού ίσως μεταφερθεί και στη Μάλτα. Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π», από την απόφαση αυτή επηρεάζονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, Κύπριοι και ξένοι, που έχουν έδρα τη Λεμεσό και τις προηγούμενες μέρες έλαβαν γραπτή ειδοποίηση για πρόθεση της εταιρείας να μεταφερθεί στην Ισπανία. Η BrainRocket δεν θα εγκαταλείψει εντελώς τη Λεμεσό, όμως από τα περίπου 1.500 άτομα που απασχολεί σήμερα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνουν μερικές εκατοντάδες μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα. Πίσω από την απόφαση για μεταφορά των εργασιών φαίνεται να συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται καθαρά με επιχειρηματικές αποφάσεις του ομίλου στον οποίον υπάγεται η BrainRocket. Το πόσοι ακριβώς εργαζόμενοι θα μείνουν στη Λεμεσό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αν και με τις αποφάσεις επηρεάζονται πάνω από 1.000 άτομα, Κύπριοι και ξένοι.

Η εν λόγω εταιρεία είναι κυρίως ισραηλινών συμφερόντων και έχει παρουσία στη Λεμεσό περίπου εδώ και μία δεκαετία. Ο όμιλος στον οποίον υπάγεται (Soft2Bet) ασχολείται κυρίως με υπηρεσίες που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και συγκεκριμένα με online καζίνο. Η ίδια η BrainRocket προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με την υποστήριξη σε διάφορες υπηρεσίες όπως διαδικτυακές πληρωμές, ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη παιχνιδιών και άλλα. Μέχρι και αυτή την ώρα ενοικιάζει αρκετά κτήρια στην πόλη για τις ανάγκες στέγασης, που αναμένεται να αδειάσουν. Η εν λόγω εταιρεία έχει παραχωρήσει και στους υπαλλήλους της εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν με τα λογότυπα της εταιρείας στη Λεμεσό, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της.

Η απόφαση για μεταφορά του μεγαλύτερου κύκλου των εργασιών στην Ισπανία φαίνεται να σχετίζεται καθαρά με στρατηγική επιχειρηματική απόφαση της BrainRocket και δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής και την εμπλοκή του Ισραήλ, ούτε με κάποια διαφωνία με την κυπριακή κυβέρνηση.

Η BrainRocket βλέπει ως καλύτερη προοπτική την Ισπανία για έδρα της και ως προς τούτο εκατοντάδες εργαζόμενοι της εταιρείας έλαβαν επίσημη πρόταση για να συνεχίσουν να εργάζονται στην BrainRocket στην Ισπανία. Η «πρόσκληση» για μεταστέγαση στην Ισπανία αφορά και Κύπριους εργαζομένους. Πάντως οι εκτιμήσεις ανθρώπων που βρίσκονται στον χώρο των εν λόγω εταιρειών είναι συγκρατημένες αφού θεωρούν πως αρκετοί από τους εργαζομένους που θα μείνουν χωρίς δουλειά αναμένεται να απορροφηθούν άμεσα από άλλες εταιρείες που εδρεύουν στη Λεμεσό, ειδικά αν πρόκειται για ειδικευμένο προσωπικό. Αναμφίβολα αρκετοί θα αποχωρήσουν και από την Κύπρο και το ζήτημα αυτό ίσως φέρει κάποιες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων στη Λεμεσό, αφού αναμένεται να αδειάσουν μαζικά εκατοντάδες διαμερίσματα.

Από τις εξελίξεις επηρεάζονται και αρκετοί φορείς τους οποίους στήριζε οικονομικά η BrainRocket, αφού μεταξύ άλλων ήταν από τους μεγαλύτερους οικονομικά υποστηρικτές των Λεμεσίων και του Δήμου Λεμεσού καθώς και χορηγός σε αθλητικές ομάδες, που έχουν ενημερωθεί ότι θα σταματήσει η συνεργασία.