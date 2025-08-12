Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της Louis Plc λόγω πληροφοριών για αναδιάρθρωση

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνέχεια σημερινής επιστολής και σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας Louis Plc, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας από σήμερα Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 και μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, ενόψει του ότι ενδεχομένως να έχουν διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες αναφορικά με σκοπούμενη αναδιοργάνωση του Ομίλου Εταιρειών Louis.

Η απόφαση του ΧΑΚ λήφθηκε με βάση το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία του επενδυτικού κοινού.

Νωρίτερα, η εταιρεία σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του διοικητικού της συμβουλίου για την ανάδειξη της αξίας των μετόχων, εξετάζεται μαζί με τους συμβούλους της το ενδεχόμενο αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Τονίστηκε ότι το σχέδιο θα είναι επωφελές για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές περιστάσεις και προοπτικές της εταιρείας.

Παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες που έχει καταβάλλει η εταιρεία και ο όμιλος εταιρειών της ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα πληροφοριών που αφορούν τις εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρείας, τονίστηκε ότι ενδέχεται να υπήρξε διαρροή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα.